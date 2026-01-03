Go to PunjabKesari.in

बेंगलुरु : हर्षित राणा (चार विकेट) और प्रिंस यादव (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी के बाद प्रियांश आर्य (नाबाद 72) और कप्तान ऋषभ पंत (नाबाद 67) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली ने शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी मुकाबले में सर्विसेज को 182 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से शिकस्त दी। पंत का अर्धशतक उस समय आया है जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा होनी है। 

72 रनों की शानदार पारी खेले वाले प्रियांश आर्य को ‘प्लेयर ऑफ द मैच' से नवाजा गया। 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 19.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 182 रन बना कर मुकाबला आठ विकेट से जीत लिया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली को पहला झटका पहले ही ओवर में सार्थक रंजन (चार) के रूप में लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा भी अधिक देर तक नहीं टिक सके और 32 रन बनाकर 12वें ओवर में पवेलियन लौट गए। 

नीतीश राणा ने अपने पारी में पांच चौके और एक छक्का भी लगाया। प्रियांश आर्य ने 45 गेंदों में 9 चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 72) रनों की पारी खेली। कप्तान ऋषभ पंत ने 37 गेंदों में चार चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 67 रन बनाए। सर्विसेज के लिए नितिन यादव और पुलकित नारंग ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। 

इससे पहले आज यहां दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली ने अपने गेंदबाजों की बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सर्विसेज की पारी को 42.5 ओवरों में 178 के स्कोर पर समेट दिया था। बल्लेबाजी करने उतरी सर्विसेज के बल्लेबाज दिल्ली की बेहतरीन गेंदबाजी आगे जूझते रहे और नियमित अंतराल पर एक के बाद एक विकेट गंवाते रहे। उसका कोई भी बल्लेबाज 26 रन से अधिक का स्कोर नहीं कर पाया।

 विकास हाथवाला ने सर्विसेज के लिए सर्वाधिक 26 रन बनाये। राज बहादुर (25), पूनम पूनिया (23), कप्तान पुलकित नारंग (22), इरफान अली (17), नुकुल शर्मा (13), रवि चौहान (11) रन बनाकर आउट हुये। सर्विसेज की टीम 42.5 ओवर में 178 के स्कोर पर सिमट गई। दिल्ली के लिए हर्षित राणा ने चार विकेट लिये। प्रिंस यादव को तीन विकेट मिले। इशांत शर्मा, आयुष बदोनी और हर्ष त्यागी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। 