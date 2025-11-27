स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 0-2 से टेस्ट सीरीज हार ने टीम इंडिया और उसके फैंस को बड़ा झटका दिया है। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन से करारी हार झेलने के बाद फैन्स का गुस्सा खासकर स्टैंड-इन कप्तान ऋषभ पंत की ओर था, जिन्हें शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी सौंपी गई थी। पंत का बल्ला भी चार इनिंग में केवल 49 रन ही दे सका। आलोचनाओं के बीच पंत ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने फैंस से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि टीम और वे खुद इस नाकामी से सीख लेकर और मजबूत होकर लौटेंगे।

भारत की करारी हार और आलोचना का दौर

गुवाहाटी टेस्ट मैच भारत के लिए कई सवाल छोड़ गया, खासकर नेतृत्व और बल्लेबाजी पर। 408 रन की हार भारत की टेस्ट इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार बन गई, जिसने टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज कर दी। स्टैंड-इन कप्तान ऋषभ पंत पर मैदान के अंदर फैसलों से लेकर उनके शॉट सेलेक्शन तक कई सवाल उठे। चार पारियों में सिर्फ 49 रन बनाना भी आलोचना का मुख्य कारण रहा।

ऋषभ पंत का जिम्मेदारी भरा कदम—फैंस से माफी

पंत ने लिखा, 'इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है - एक टीम के तौर पर भी और एक व्यक्ति के तौर पर भी। भारत को रिप्रेज़ेंट करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे। आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद।"

ODI सीरीज के साथ नई शुरुआत की तैयारी

अब पंत और टीम इंडिया का फोकस साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज पर है, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से रांची में होगी। यह सीरीज पंत के लिए अपने फॉर्म और आत्मविश्वास को दोबारा पाने का सुनहरा मौका होगी।