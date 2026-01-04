स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ओपनर बल्लेबाज़ उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 39 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा पांचवां एशेज टेस्ट उनके करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने ख्वाजा को लेकर एक खास और भावुक संदेश साझा किया।

प्रधानमंत्री अल्बनीज का ‘ऑफ द फील्ड’ संदेश

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर ख्वाजा की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ किया है। अल्बनीज ने कहा, 'उस्मान, आपने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो किया और मैदान के बाहर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए जो मायने रखा, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने रिकॉर्ड, अपनी विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो उदाहरण आपने पेश किया है, उस पर गर्व कर सकते हैं।'

87 टेस्ट का शानदार सफर

इस्लामाबाद में जन्मे उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 87 टेस्ट मैच खेले। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 157 पारियों में 6206 रन बनाए, उनका औसत 43.39 रहा। इस दौरान उनके नाम 16 शतक और 28 अर्धशतक दर्ज हैं। ख्वाजा लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की मजबूत कड़ी रहे हैं।

सिडनी टेस्ट से पहले किया संन्यास का ऐलान

ख्वाजा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने संन्यास की पुष्टि की। उनका यह फैसला एशेज सीरीज के निर्णायक टेस्ट से ठीक पहले सामने आया, जिसने क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया।

पांचवें टेस्ट के पहले दिन का हाल

पांचवें एशेज टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक इंग्लैंड ने 45 ओवर में 3 विकेट पर 211 रन बना लिए। जो रूट और हैरी ब्रूक चौथे विकेट के लिए नाबाद 154 रन की साझेदारी की। रूट 72 रन और ब्रूक 78 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 35 रन की ओपनिंग साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और माइकल नेसर ने एक-एक विकेट लिया।