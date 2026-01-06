स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट को एक और असाधारण प्रतिभा मिलती दिख रही है। महज 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में उन्होंने भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस पारी के साथ सूर्यवंशी ने न केवल ऋषभ पंत का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से यह भी दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्ज्वल हाथों में है।

रिकॉर्ड तोड़ पारी : पंत को छोड़ा पीछे

बेनोंनी के विलोमूर पार्क में खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था जिन्होंने यूथ वनडे में 18 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी। कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालते हुए सूर्यवंशी ने बिना किसी दबाव के आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।

24 गेंदों में 68 रन की विस्फोटक पारी

सूर्यवंशी की पारी भले ही ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन उसका असर बेहद गहरा रहा। उन्होंने 24 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और सिर्फ एक चौका शामिल था। खास बात यह रही कि उनके 68 में से 64 रन सिर्फ बाउंड्री से आए। यह पारी उनके बेखौफ रवैये और असाधारण पावर-हिटिंग क्षमता का साफ संकेत थी।

मैच का हाल: बारिश के बाद बदला समीकरण

मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए साउथ अफ्रीका U19 की टीम 49.3 ओवर में 245 रन पर ऑलआउट हो गई। बारिश के कारण भारत को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 27 ओवर में 174 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। लक्ष्य भले ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली।

ओपनिंग साझेदारी ने बनाया दबाव

भारत के लिए आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक शुरुआत की। दोनों ने मिलकर सिर्फ 4.1 ओवर में 50 रन जोड़ दिए। जॉर्ज ने 19 गेंदों में 20 रन बनाए और 6.1 ओवर में भारत का स्कोर 67/1 था। इसके बाद भी सूर्यवंशी का हमला जारी रहा, जिससे रन रेट लगातार ऊंचा बना रहा।

मध्यक्रम ने दिलाई आसान जीत

सूर्यवंशी के आउट होने के बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने बिना किसी घबराहट के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए और भारत को आरामदायक जीत दिलाई। त्रिवेदी 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कुंडू ने 48 रन की नाबाद पारी खेली।

गेंदबाजी में किसने किया कमाल

साउथ अफ्रीका की ओर से माइकल क्रुइस्काम्प सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने छह ओवर में 2/23 के आंकड़े दर्ज किए। वहीं भारतीय गेंदबाज़ों में किशन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8.3 ओवर में 4/46 विकेट लिए। आरएस अंबरीश को दो विकेट मिले, जबकि कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने एक-एक सफलता हासिल की।

जेसन रोल्स की शतकीय पारी भी बेअसर

साउथ अफ्रीका की पारी में जेसन रोल्स अकेले चमकते नज़र आए। उन्होंने 113 गेंदों में 114 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। हालांकि, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ बड़ी साझेदारी नहीं बना सका, जिसका फायदा भारत को मिला।