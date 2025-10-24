स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के लिए भले ही एडिलेड वनडे निराशाजनक रहा हो, लेकिन इस मुकाबले ने एक नए स्टार को जन्म दिया जोकि ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज कूपर कॉनोली हैं। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में कॉनोली ने 53 गेंदों पर नाबाद 61 रन की शानदार पारी खेली और टीम को दो विकेट से जीत दिलाकर सीरीज़ पर 2-0 से कब्जा जमाया। इस पारी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, बल्कि भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को भी बेहद प्रभावित किया।

अश्विन बोले- “कॉनोली के स्ट्रोक्स ने याद दिला दिए युवराज के दिन”

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, “इस ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन-अप में ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अगली पीढ़ी के बल्लेबाज़ तैयार हैं। कूपर कॉनोली के कवर ड्राइव ने मुझे युवराज सिंह के शुरुआती दिनों की याद दिला दी।” अश्विन ने विशेष तौर पर 2000 ICC नॉकआउट क्वार्टर फाइनल (अब चैंपियंस ट्रॉफी) का जिक्र किया, जिसमें युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 गेंदों पर 84 रनों की यादगार पारी खेली थी।

मुश्किल हालात में खेली गई जिम्मेदार पारी

एडिलेड के मैच में जब कॉनोली मैदान पर उतरे, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 54/2 था और भारत की पकड़ मज़बूत लग रही थी। लेकिन इस युवा बल्लेबाज़ ने संयम बनाए रखा और अपने आसपास गिरते विकेटों के बावजूद पारी को संभाले रखा। उनकी 53 गेंदों की पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। कॉनोली ने धैर्य, क्लास और मैच की स्थिति को बखूबी समझते हुए खेल को नियंत्रित किया और अंत तक नाबाद रहे।

भारत की पारी- रोहित और अय्यर ने दिया सहारा

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264/9 का स्कोर बनाया था। शुभमन गिल (9) और विराट कोहली (0) जल्दी आउट हुए, जिससे शुरुआत डगमगा गई। लेकिन रोहित शर्मा (73) और श्रेयस अय्यर (61) ने 118 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। अक्षर पटेल (44) ने भी निचले क्रम में उपयोगी योगदान दिया, जबकि एडम ज़म्पा (4/60) और जेवियर बार्टलेट (3/39) ने भारत की प्रगति पर लगाम लगाई।

ऑस्ट्रेलिया की जीत और जम्पा का कमाल

लक्ष्य का पीछा करते हुए मैट शॉर्ट (74), कॉनोली (61)* और मिशेल ओवेन (36) ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर बढ़ाया। भारतीय गेंदबाज़ों में वाशिंगटन सुंदर (2/37), अर्शदीप सिंह (2/41) और हर्षित राणा (2/59) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत भारत से दूर रही। एडम जम्पा को चार विकेट के लिए “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।