स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन और टॉप ऑर्डर संयोजन पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। खास तौर पर शुभमन गिल के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद चयन नीति चर्चा का केंद्र बन गई। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने खुलकर संजू सैमसन को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उथप्पा का मानना है कि मौजूदा फॉर्म और आंकड़ों को देखते हुए संजू को मौके न मिलना हैरान करने वाला है, खासकर जब 2026 टी20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है।

टॉप ऑर्डर की नाकामी ने बढ़ाई चिंता

दूसरे टी20 मैच में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह उनके लिए टी20 फॉर्मेट में हालिया संघर्ष की एक और कड़ी साबित हुई। गिल की इस नाकामी के बाद टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार मौके मिलने के बावजूद वह प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं।

संजू सैमसन को लेकर उथप्पा का बड़ा बयान

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रॉबिन उथप्पा ने संजू सैमसन के आंकड़ों का हवाला देते हुए चयन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2024 में संजू को जब भी ओपनिंग का मौका मिला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और तीन शतक जमाए। उथप्पा के मुताबिक, औसत के मामले में वह अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हैं। ऐसे में संजू के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनसे गलती क्या हुई जो उन्हें लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा रहा है।

गिल की टी20 अप्रोच पर भी सवाल

उथप्पा ने शुभमन गिल की बल्लेबाजी शैली पर भी टिप्पणी की। उनका मानना है कि गिल टी20 में शुरुआत से ही जरूरत से ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उनकी असली ताकत क्रीज पर समय बिताने के बाद तेजी से रन बनाने में है। टेस्ट और वनडे में यही तरीका उन्हें सफलता दिला चुका है, लेकिन टी20 में वही संतुलन नजर नहीं आ रहा।

चयन नीति और संवाद पर उठे सवाल

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने यह भी कहा कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच स्पष्ट संवाद बेहद जरूरी है। अगर गिल को कुछ मैचों के लिए आजमाया जा रहा है, तो यह बात संजू सैमसन को साफ तौर पर बताई जानी चाहिए। इससे खिलाड़ियों में भरोसा बना रहता है और अनिश्चितता कम होती है।

आगे क्या बदलेगा टीम इंडिया का प्लान?

सीरीज अब रोमांचक मोड़ पर है और आने वाले मैच टीम इंडिया की टी20 रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। 2026 टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह फॉर्म और भरोसे के बीच सही संतुलन बनाए।