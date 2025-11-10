स्पोर्ट्स डेस्क: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार मांसपेशियों में गंभीर चोट (muscle tear) के चलते करीब चार महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। यह चोट उन्हें दक्षिण अफ्रीका ‘A’ के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, चोट की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पाटीदार ने यह चोट BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में खेले गए पहले चार दिवसीय मुकाबले के दौरान झेली। उन्होंने उस मैच में दो पारियों में क्रमशः 19 और 28 रन बनाए थे। चोट कब लगी, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्हें सीरीज के दूसरे मुकाबले से बाहर कर दिया गया।

RCB और भारतीय टीम के लिए बढ़ी चिंता

यह चोट न केवल RCB के लिए, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी चिंता का विषय है। चार महीने तक बाहर रहने का मतलब है कि पाटीदार का IPL 2026 के शुरुआती चरण में खेलना संदिग्ध है। इतना ही नहीं, यह चोट उनके T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम में जगह पाने की संभावनाओं पर भी असर डाल सकती है।

RCB की कप्तानी पर सवाल

रजत पाटीदार RCB के लिए बेहद अहम हैं, 2025 सीजन में टीम को पहली बार IPL चैंपियन बनाने वाले वे पहले कप्तान बने। लेकिन अगर वे शुरुआती मैचों से बाहर रहते हैं, तो टीम प्रबंधन उप-कप्तान जितेश शर्मा को अस्थायी तौर पर कप्तानी सौंप सकता है। सूत्रों के मुताबिक, विराट कोहली ने नेतृत्व की जिम्मेदारी फिर से संभालने से इनकार किया है और वे सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहते हैं।

आगे की राह

BCCI मेडिकल टीम अब उनकी रिकवरी पर नज़र रखेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो वे मार्च 2026 तक फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हैं। हालांकि, उनकी उपलब्धता का अंतिम फैसला पूरी तरह रिकवरी की गति पर निर्भर करेगा।RCB मैनेजमेंट और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि पाटीदार समय रहते फिट होकर टीम का नेतृत्व करें, ताकि डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में RCB अपने खिताब की रक्षा कर सके।