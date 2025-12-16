Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 मिनी ऑक्शन अबू धाबी में शुरू हो गई। सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने 77 खाली स्लॉट्स के लिए खिलाड़ियों पर बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोली के लिए 369 खिलाड़ियों को शॉट लिस्ट किया गया है। टीमों के पास कुल 237.55 करोड़ की राशि है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सबसे अधिक पर्स ₹64.30 करोड़ और मुंबई इंडियंस सबसे कम पर्स 2.75 करोड़ रुपए के साथ नीलामी में उतरेगी। 

खिलाड़ी स्टेटस बेस प्राइज फाइनल प्राइज टीम
जेक फ्रेजर-मैकगर्क नहीं बिके 2 करोड़    
डेविड मिलर बिके 2 करोड़ 2 करोड़ DC
पृथ्वी शॉ नहीं बिके 7 लाख    
कैमरून ग्रीन बिके 2 करोड़ 25.20 करोड़ KKR
सरफराज खान नहीं बिके  75 लाख    
गस एटकिंसन नहीं बिके  2 करोड़    
रचिन रविंद्र नहीं बिके 2 करोड़    
लियाम लिविंगस्टन  नहीं बिके 2 करोड़    
वियान मुल्डर नहीं बिके 1 करोड़    
वनिंदु हसरंगा बिके 2 करोड़ 2 करोड़ LSG
वेंकटेश अय्यर बिके 2 करोड़ 7 करोड़ RCB
दीपक हुड्डा नहीं बिके 75 लाख    
क्विंटन डी कॉक बिके 1 करोड़ 1 करोड़ MI
श्रीकांत भारत  नहीं बिके 75 लाख    
जॉनी बेयरस्टो नहीं बिके 1 करोड़    
जेमी स्मिथ नहीं बिके 2 करोड़    
बेन डकेट बिके 2 करोड़ 2 करोड़ DC
फिन एलन बिके 2 करोड़ 2 करोड़ KKR
रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं बिके 1.5 करोड़    
मैट हेनरी नहीं बिके 2 करोड़    
आकाशदीप नहीं बिके 1 करोड़    
जैकब डफी बिके 2 करोड़ 2 करोड़ RCB
शिवम मावी नहीं बिके 75 लाख    
गेराल्ड कोएत्ज़ी नहीं बिके 2 करोड़    
मथीशा पथिराना बिके 2 करोड़ 18 करोड़ KKR
स्पेंसर जॉनसन नहीं बिके 1.5 करोड़    
एनरिक नॉर्टजे बिके 2 करोड़ 2 करोड़  LSG
फजलहक फारूकी नहीं बिके 1 करोड़    
राहुल चाहर नहीं बिके 1 करोड़    
रवि बिश्नोई बिके 2 करोड़ 7.20 करोड़ RR
अकील होसेन बिके 2 करोड़ 2 करोड़ CSK
मुजीब-उर-रहमान नहीं बिके 2 करोड़    
महेश-थीक्षणा नहीं बिके 2 करोड़    
अथर्व तायडे नहीं बिके 30 लाख     
अनमोलप्रीत सिंह नहीं बिके 30 लाख     
अभिनव तेजराना  नहीं बिके 30 लाख     
अभिनव-मनोहर नहीं बिके 30 लाख     
यश ढुल नहीं बिके 30 लाख     
आर्या देसाई नहीं बिके 30 लाख     
आकिब नबी डार बिके 30 लाख 8.40 करोड़ DC
महिपाल लोमरोर नहीं बिके 50 लाख    
आरएस हैंगर्गेकर नहीं बिके 40 लाख    
विजय शंकर नहीं बिके 30 लाख     
ईडन एप्पल टॉम नहीं बिके 30 लाख     
प्रशांत वीर बिके 30 लाख  14.20 करोड़ CSK
शिवांग कुमार बिके 30 लाख 30 लाख SRH
तनुष कोटियन नहीं बिके 30 लाख    
कमलेश नगरकोटी नहीं बिके 30 लाख     
सानवीर सिंह नहीं बिके 30 लाख     
रुचित अहीर नहीं बिके 30 लाख     
कार्तिक शर्मा बिके 30 लाख 14.20 करोड़ CSK
मुकुल चौधरी बिके 30 लाख  2.60 करोड़ LSG
तेजस्वी सिंह बिके 30 लाख 3 करोड़ KKR
वंश बेदी नहीं बिके 30 लाख    
तुशार रहाणे नहीं बिके 30 लाख     
आशोक शर्मा बिके 30 लाख 90 लाख GT
राज लिम्बानी नहीं बिके 30 लाख    
कार्तिक त्यागी बिके 30 लाख 30 लाख KKR
सिमरनजीत सिंह नहीं बिके 30 लाख     
नमन तिवारी  बिके 30 लाख  1 करोड़ LSG
आकाश मधवाल नहीं बिके 30 लाख     
सुशांत मिश्रा बिके 30 लाख 90 लाख RR
वहीदुल्लाह जादरान नहीं बिके 30 लाख     
शिवम शुक्ला नहीं बिके 30 लाख     
यश राज पुंजा बिके 30 लाख 30 लाख RR
प्रशांत सोलंकी बिके 30 लाख 30 लाख KKR
विग्नेश पुथुर बिके 30 लाख 30 लाख RR
कर्ण शर्मा नहीं बिके 50 लाख     
कार्तिकय सिंह नहीं बिके 30 लाख     


IPL 2026 Auction : सभी टीमों के पास नीलामी से पहले कुल पैसे

कोलकाता नाइट राइडर्स : ₹64.30 करोड़
चेन्नई सुपर किंग्स : ₹43.40 करोड़ 
सनराइजर्स हैदराबाद : ₹25.50 करोड़ 
लखनऊ सुपर जायंट्स : ₹22.95 करोड़ 
दिल्ली कैपिटल्स : ₹21.80 करोड़ 
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : ₹16.40 करोड़ 
राजस्थान रॉयल्स : ₹16.05 करोड़ 
गुजरात टाइटंस : ₹12.90 करोड़ 
पंजाब किंग्स : ₹11.50 करोड़ 
मुंबई इंडियंस : ₹2.75 करोड़ 

IPL 2026 Auction : किस टीम टीम को कितने खिलाड़ियों की जरूरत 

कोलकाता नाइट राइडर्स : 13 खिलाड़ी
चेन्नई सुपर किंग्स : 9 खिलाड़ी
सनराइजर्स हैदराबाद : 10 खिलाड़ी
लखनऊ सुपर जायंट्स : 6 खिलाड़ी
दिल्ली कैपिटल्स : 8 खिलाड़ी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : 8 खिलाड़ी
राजस्थान रॉयल्स : 9 खिलाड़ी 
गुजरात टाइटंस : 5 खिलाड़ी
पंजाब किंग्स : 4 खिलाड़ी
मुंबई इंडियंस : 5 खिलाड़ी 