स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 मिनी ऑक्शन अबू धाबी में शुरू हो गई। सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने 77 खाली स्लॉट्स के लिए खिलाड़ियों पर बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोली के लिए 369 खिलाड़ियों को शॉट लिस्ट किया गया है। टीमों के पास कुल 237.55 करोड़ की राशि है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) सबसे अधिक पर्स ₹64.30 करोड़ और मुंबई इंडियंस सबसे कम पर्स 2.75 करोड़ रुपए के साथ नीलामी में उतरेगी।
|खिलाड़ी
|स्टेटस
|बेस प्राइज
|फाइनल प्राइज
|टीम
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|डेविड मिलर
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|DC
|पृथ्वी शॉ
|नहीं बिके
|7 लाख
|
|
|कैमरून ग्रीन
|बिके
|2 करोड़
|25.20 करोड़
|KKR
|सरफराज खान
|नहीं बिके
|75 लाख
|
|
|गस एटकिंसन
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|रचिन रविंद्र
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|लियाम लिविंगस्टन
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|वियान मुल्डर
|नहीं बिके
|1 करोड़
|
|
|वनिंदु हसरंगा
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|LSG
|वेंकटेश अय्यर
|बिके
|2 करोड़
|7 करोड़
|RCB
|दीपक हुड्डा
|नहीं बिके
|75 लाख
|
|
|क्विंटन डी कॉक
|बिके
|1 करोड़
|1 करोड़
|MI
|श्रीकांत भारत
|नहीं बिके
|75 लाख
|
|
|जॉनी बेयरस्टो
|नहीं बिके
|1 करोड़
|
|
|जेमी स्मिथ
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|बेन डकेट
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|DC
|फिन एलन
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|KKR
|रहमानुल्लाह गुरबाज
|नहीं बिके
|1.5 करोड़
|
|
|मैट हेनरी
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|आकाशदीप
|नहीं बिके
|1 करोड़
|
|
|जैकब डफी
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|RCB
|शिवम मावी
|नहीं बिके
|75 लाख
|
|
|गेराल्ड कोएत्ज़ी
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|मथीशा पथिराना
|बिके
|2 करोड़
|18 करोड़
|KKR
|स्पेंसर जॉनसन
|नहीं बिके
|1.5 करोड़
|
|
|एनरिक नॉर्टजे
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|LSG
|फजलहक फारूकी
|नहीं बिके
|1 करोड़
|
|
|राहुल चाहर
|नहीं बिके
|1 करोड़
|
|
|रवि बिश्नोई
|बिके
|2 करोड़
|7.20 करोड़
|RR
|अकील होसेन
|बिके
|2 करोड़
|2 करोड़
|CSK
|मुजीब-उर-रहमान
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|महेश-थीक्षणा
|नहीं बिके
|2 करोड़
|
|
|अथर्व तायडे
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|अनमोलप्रीत सिंह
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|अभिनव तेजराना
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|अभिनव-मनोहर
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|यश ढुल
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|आर्या देसाई
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|आकिब नबी डार
|बिके
|30 लाख
|8.40 करोड़
|DC
|महिपाल लोमरोर
|नहीं बिके
|50 लाख
|
|
|आरएस हैंगर्गेकर
|नहीं बिके
|40 लाख
|
|
|विजय शंकर
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|ईडन एप्पल टॉम
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|प्रशांत वीर
|बिके
|30 लाख
|14.20 करोड़
|CSK
|शिवांग कुमार
|बिके
|30 लाख
|30 लाख
|SRH
|तनुष कोटियन
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|कमलेश नगरकोटी
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|सानवीर सिंह
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|रुचित अहीर
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|कार्तिक शर्मा
|बिके
|30 लाख
|14.20 करोड़
|CSK
|मुकुल चौधरी
|बिके
|30 लाख
|2.60 करोड़
|LSG
|तेजस्वी सिंह
|बिके
|30 लाख
|3 करोड़
|KKR
|वंश बेदी
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|तुशार रहाणे
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|आशोक शर्मा
|बिके
|30 लाख
|90 लाख
|GT
|राज लिम्बानी
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|कार्तिक त्यागी
|बिके
|30 लाख
|30 लाख
|KKR
|सिमरनजीत सिंह
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|नमन तिवारी
|बिके
|30 लाख
|1 करोड़
|LSG
|आकाश मधवाल
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|सुशांत मिश्रा
|बिके
|30 लाख
|90 लाख
|RR
|वहीदुल्लाह जादरान
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|शिवम शुक्ला
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
|यश राज पुंजा
|बिके
|30 लाख
|30 लाख
|RR
|प्रशांत सोलंकी
|बिके
|30 लाख
|30 लाख
|KKR
|विग्नेश पुथुर
|बिके
|30 लाख
|30 लाख
|RR
|कर्ण शर्मा
|नहीं बिके
|50 लाख
|
|
|कार्तिकय सिंह
|नहीं बिके
|30 लाख
|
|
IPL 2026 Auction : सभी टीमों के पास नीलामी से पहले कुल पैसे
कोलकाता नाइट राइडर्स : ₹64.30 करोड़
चेन्नई सुपर किंग्स : ₹43.40 करोड़
सनराइजर्स हैदराबाद : ₹25.50 करोड़
लखनऊ सुपर जायंट्स : ₹22.95 करोड़
दिल्ली कैपिटल्स : ₹21.80 करोड़
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : ₹16.40 करोड़
राजस्थान रॉयल्स : ₹16.05 करोड़
गुजरात टाइटंस : ₹12.90 करोड़
पंजाब किंग्स : ₹11.50 करोड़
मुंबई इंडियंस : ₹2.75 करोड़
IPL 2026 Auction : किस टीम टीम को कितने खिलाड़ियों की जरूरत
कोलकाता नाइट राइडर्स : 13 खिलाड़ी
चेन्नई सुपर किंग्स : 9 खिलाड़ी
सनराइजर्स हैदराबाद : 10 खिलाड़ी
लखनऊ सुपर जायंट्स : 6 खिलाड़ी
दिल्ली कैपिटल्स : 8 खिलाड़ी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : 8 खिलाड़ी
राजस्थान रॉयल्स : 9 खिलाड़ी
गुजरात टाइटंस : 5 खिलाड़ी
पंजाब किंग्स : 4 खिलाड़ी
मुंबई इंडियंस : 5 खिलाड़ी