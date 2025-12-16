खिलाड़ी स्टेटस बेस प्राइज फाइनल प्राइज टीम

जेक फ्रेजर-मैकगर्क नहीं बिके 2 करोड़

डेविड मिलर बिके 2 करोड़ 2 करोड़ DC

पृथ्वी शॉ नहीं बिके 7 लाख

कैमरून ग्रीन बिके 2 करोड़ 25.20 करोड़ KKR

सरफराज खान नहीं बिके 75 लाख

गस एटकिंसन नहीं बिके 2 करोड़

रचिन रविंद्र नहीं बिके 2 करोड़

लियाम लिविंगस्टन नहीं बिके 2 करोड़

वियान मुल्डर नहीं बिके 1 करोड़

वनिंदु हसरंगा बिके 2 करोड़ 2 करोड़ LSG

वेंकटेश अय्यर बिके 2 करोड़ 7 करोड़ RCB

दीपक हुड्डा नहीं बिके 75 लाख

क्विंटन डी कॉक बिके 1 करोड़ 1 करोड़ MI

श्रीकांत भारत नहीं बिके 75 लाख

जॉनी बेयरस्टो नहीं बिके 1 करोड़

जेमी स्मिथ नहीं बिके 2 करोड़

बेन डकेट बिके 2 करोड़ 2 करोड़ DC

फिन एलन बिके 2 करोड़ 2 करोड़ KKR

रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं बिके 1.5 करोड़

मैट हेनरी नहीं बिके 2 करोड़

आकाशदीप नहीं बिके 1 करोड़

जैकब डफी बिके 2 करोड़ 2 करोड़ RCB

शिवम मावी नहीं बिके 75 लाख

गेराल्ड कोएत्ज़ी नहीं बिके 2 करोड़

मथीशा पथिराना बिके 2 करोड़ 18 करोड़ KKR

स्पेंसर जॉनसन नहीं बिके 1.5 करोड़

एनरिक नॉर्टजे बिके 2 करोड़ 2 करोड़ LSG

फजलहक फारूकी नहीं बिके 1 करोड़

राहुल चाहर नहीं बिके 1 करोड़

रवि बिश्नोई बिके 2 करोड़ 7.20 करोड़ RR

अकील होसेन बिके 2 करोड़ 2 करोड़ CSK

मुजीब-उर-रहमान नहीं बिके 2 करोड़

महेश-थीक्षणा नहीं बिके 2 करोड़

अथर्व तायडे नहीं बिके 30 लाख

अनमोलप्रीत सिंह नहीं बिके 30 लाख

अभिनव तेजराना नहीं बिके 30 लाख

अभिनव-मनोहर नहीं बिके 30 लाख

यश ढुल नहीं बिके 30 लाख

आर्या देसाई नहीं बिके 30 लाख

आकिब नबी डार बिके 30 लाख 8.40 करोड़ DC

महिपाल लोमरोर नहीं बिके 50 लाख

आरएस हैंगर्गेकर नहीं बिके 40 लाख

विजय शंकर नहीं बिके 30 लाख

ईडन एप्पल टॉम नहीं बिके 30 लाख

प्रशांत वीर बिके 30 लाख 14.20 करोड़ CSK

शिवांग कुमार बिके 30 लाख 30 लाख SRH

तनुष कोटियन नहीं बिके 30 लाख

कमलेश नगरकोटी नहीं बिके 30 लाख

सानवीर सिंह नहीं बिके 30 लाख

रुचित अहीर नहीं बिके 30 लाख

कार्तिक शर्मा बिके 30 लाख 14.20 करोड़ CSK

मुकुल चौधरी बिके 30 लाख 2.60 करोड़ LSG

तेजस्वी सिंह बिके 30 लाख 3 करोड़ KKR

वंश बेदी नहीं बिके 30 लाख

तुशार रहाणे नहीं बिके 30 लाख

आशोक शर्मा बिके 30 लाख 90 लाख GT

राज लिम्बानी नहीं बिके 30 लाख

कार्तिक त्यागी बिके 30 लाख 30 लाख KKR

सिमरनजीत सिंह नहीं बिके 30 लाख

नमन तिवारी बिके 30 लाख 1 करोड़ LSG

आकाश मधवाल नहीं बिके 30 लाख

सुशांत मिश्रा बिके 30 लाख 90 लाख RR

वहीदुल्लाह जादरान नहीं बिके 30 लाख

शिवम शुक्ला नहीं बिके 30 लाख

यश राज पुंजा बिके 30 लाख 30 लाख RR

प्रशांत सोलंकी बिके 30 लाख 30 लाख KKR

विग्नेश पुथुर बिके 30 लाख 30 लाख RR

कर्ण शर्मा नहीं बिके 50 लाख