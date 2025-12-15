स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 का मिनी ऑक्शन कल 16 दिसम्बर को होगी और हमेशा की तरह फ्रेंचाइज़ियों के लिए रणनीतिक चुनौती साबित होने वाला है। सीमित पर्स और स्क्वॉड की जरूरतों के बीच टीमों की पहली पसंद अक्सर भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी होते हैं, जो कम कीमत में बड़ा असर डाल सकते हैं। घरेलू क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में दमदार प्रदर्शन करने वाले कई युवा खिलाड़ी इस बार ऑक्शन टेबल पर चर्चा का केंद्र रहेंगे। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन पर IPL टीमों की खास नजर रहने वाली है।

प्रशांत वीर: लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर की बढ़ती मांग

20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर ने UP T20 लीग और SMAT दोनों में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले इस युवा खिलाड़ी पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी ट्रायल्स के दौरान खास नजर रखी। SMAT में 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के साथ-साथ 6.76 की इकॉनमी से विकेट निकालना उनकी ऑलराउंड काबिलियत को दर्शाता है। लगातार मैच खेलने के बावजूद फिटनेस और प्रदर्शन बनाए रखना उन्हें भविष्य का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है।

कार्तिक शर्मा : निचले क्रम का पावर-हिटर

19 वर्षीय कार्तिक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के कारण तेजी से सुर्खियां बटोर रहे हैं। निचले क्रम में लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है।12 T20 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से 334 रन और 28 छक्के उनके पावर गेम को दर्शाते हैं। SMAT में राजस्थान की सफलता में उनका योगदान अहम रहा, जिससे IPL फ्रेंचाइजियां उन्हें एक फिनिशर के तौर पर देख सकती हैं।

आकिब नबी : स्विंग और डेथ ओवर का उभरता हथियार

जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आक़िब नबी (ऑक्शन लिस्ट में आक़िब डार) पिछले कुछ घरेलू सीज़न से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता के साथ-साथ डेथ ओवर्स में विकसित की गई विविधता उन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाती है। SMAT में सात मैचों में 15 विकेट लेकर उन्होंने अपने प्रभाव को और मजबूत किया है। इसके अलावा KKR और SRH के साथ नेट्स में गेंदबाज़ी का अनुभव उन्हें IPL माहौल के लिए पहले से तैयार करता है। सीमित बजट वाली टीमों के लिए आक़िब एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं।

क्रेन्स फुलेतरा: दुर्लभ लेफ्ट-आर्म कलाई स्पिनर

सौराष्ट्र के क्रेन्स फुलेतरा ने भले ही अभी तक केवल कुछ ही T20 मैच खेले हों, लेकिन बाएं हाथ के कलाई स्पिनर होने के कारण वे खास चर्चा में हैं। आधुनिक क्रिकेट में इस तरह के गेंदबाज़ बेहद कम हैं। पिछले सीजन में SRH के साथ नेट बॉलर के तौर पर जुड़े रहने से उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट का अनुभव मिला। इस बार नीलामी में उनका नाम कई टीमों की शॉर्टलिस्ट में रहने की पूरी संभावना है।

अशोक शर्मा: रफ्तार और विकेट का दमदार कॉम्बिनेशन

राजस्थान के तेज़ गेंदबाज़ अशोक शर्मा लगातार 140 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाज़ी करने की क्षमता रखते हैं। पिछले दो सीज़न में उन्होंने अपने कौशल में जबरदस्त सुधार किया है। SMAT के लीग स्टेज में 12.10 की औसत से 19 विकेट लेकर वे टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज़ों में शामिल रहे। पहले KKR और राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रहने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन मौजूदा फॉर्म उन्हें इस बार प्लेइंग इलेवन तक पहुंचा सकता है।