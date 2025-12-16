स्पोर्ट्स डेस्क: IPL का 19वां सीजन 26 मार्च 2026 से शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। BCCI ने यह जानकारी सभी फ्रेंचाइज़ियों के साथ साझा की है ताकि टीमें ऑक्शन और आगामी सीजन की तैयारियों में शामिल हो सकें। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच खेलेंगे।

ओपनिंग मैच का स्थल और स्थिति

परंपरा के अनुसार RCB का घरेलू मैदान M. चिन्नास्वामी स्टेडियम ओपनिंग मैच के लिए प्राथमिक विकल्प है, लेकिन इसकी उपलब्धता अभी सुनिश्चित नहीं है। फ्रेंचाइज़ियों ने इस विषय को ऑक्शन से पहले अबू धाबी में हुई प्री-ऑक्शन मीटिंग में उठाया। स्टेडियम की अनुमति राज्य सरकार से मिली है, लेकिन अंतिम हरी झंडी सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं के पूरा होने पर निर्भर है।

IPL 2026 ऑक्शन और टीमों की स्थिति

मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित होगा। इसमें कुल 369 खिलाड़ी नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ियों की स्क्वॉड पूरी करेगी और कुल 77 स्लॉट्स भरे जाएंगे। सभी टीमों का संयुक्त पर्स ₹237.55 करोड़ है।

तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास सबसे बड़ा पर्स ₹64.3 करोड़ है और उन्हें 13 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। टीम एक बड़े ऑलराउंडर और प्रभावशाली खिलाड़ियों पर नजर बनाए रखेगी। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पास ₹43.4 करोड़ का पर्स बचा है और उन्हें 9 स्लॉट्स भरने हैं। CSK जडेजा और पथिराना के जाने के बाद अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने पर ध्यान देगी।

अन्य टीमों की रणनीति

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ₹22.95 करोड़ और 6 स्लॉट हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास ₹21.8 करोड़ हैं, जिनमें 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास ₹16.4 करोड़ हैं। राजस्थान रॉयल्स ₹16.05 करोड़, गुजरात टाइटंस ₹12.9 करोड़ और पंजाब किंग्स ₹11.5 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरेंगे। मुंबई इंडियंस के पास सबसे कम ₹2.75 करोड़ बचे हैं, जिससे उन्हें बजट खिलाड़ियों और अनकैप्ड टैलेंट पर भरोसा करना होगा।

BCCI ने जोड़े 19 नए खिलाड़ी

BCCI ने ऑक्शन रजिस्टर में 19 नए खिलाड़ियों के नाम शामिल किए हैं। इनमें घरेलू और विदेशी दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। नई टीमों और फ्रेंचाइज़ियों के लिए यह मौका होगा कि वे अपनी स्क्वॉड को और मजबूत करें और रणनीति के अनुसार सही चयन करें।

IPL 2026 का रोमांच

IPL 2026 न केवल खिलाड़ियों और टीमों के लिए बल्कि फैंस के लिए भी रोमांचक साबित होगा। नए खिलाड़ियों की नीलामी, बड़ी बोली और टीमों की रणनीतियों से यह सीजन यादगार रहने वाला है।