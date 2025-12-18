स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत से पहले लगभग सभी टीमों के कप्तानों पर मुहर लग चुकी है। CSK से लेकर SRH तक कई फ्रेंचाइज़ियों ने नए चेहरों या भरोसेमंद खिलाड़ियों को नेतृत्व सौंपा है। युवा जोश और अनुभवी कप्तानों का यह मिश्रण आगामी सीजन को बेहद रोमांचक बनाने वाला है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – ऋतुराज गायकवाड़

CSK ने एक बार फिर युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा जताया है। धोनी के बाद टीम को नई पहचान देने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह ऋतुराज के कंधों पर होगी।

दिल्ली कैपिटल्स (DC) – अक्षर पटेल

दिल्ली कैपिटल्स ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तानी सौंपी है। शांत स्वभाव और निरंतर प्रदर्शन के दम पर अक्षर से टीम को खिताब दिलाने की उम्मीद होगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – अजिंक्य रहाणे

KKR ने अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया है। उनकी कप्तानी में टीम संतुलन और स्थिरता पर फोकस करती दिखेगी।

गुजरात टाइटंस (GT) – शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस की कमान युवा स्टार शुभमन गिल के हाथों में रहेगी। आक्रामक बल्लेबाज़ी के साथ गिल की कप्तानी टीम की बड़ी ताकत मानी जा रही है।

मुंबई इंडियंस (MI) – हार्दिक पांड्या

मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए रखा है। उनकी अगुवाई में MI एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

पंजाब किंग्स (PBKS) – श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी है। अय्यर की रणनीतिक समझ से टीम को पहली ट्रॉफी की तलाश में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) – ऋषभ पंत

LSG की कमान विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में है। उनकी आक्रामक सोच टीम को अलग अंदाज में पेश कर सकती है।

राजस्थान रॉयल्स (RR) – कप्तान तय नहीं

राजस्थान रॉयल्स ने फिलहाल अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। फ्रेंचाइज़ी जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है, जिस पर फैंस की नजरें टिकी हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) – रजत पाटीदार

RCB ने रजत पाटीदार को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनसे IPL में भी बड़ी उम्मीदें होंगी।

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) – पैट कमिंस

SRH की अगुवाई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस करेंगे। उनकी आक्रामक कप्तानी और अनुभव से टीम को नई धार मिलने की उम्मीद है।