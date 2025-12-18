Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत से पहले लगभग सभी टीमों के कप्तानों पर मुहर लग चुकी है। CSK से लेकर SRH तक कई फ्रेंचाइज़ियों ने नए चेहरों या भरोसेमंद खिलाड़ियों को नेतृत्व सौंपा है। युवा जोश और अनुभवी कप्तानों का यह मिश्रण आगामी सीजन को बेहद रोमांचक बनाने वाला है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – ऋतुराज गायकवाड़

IPL 2023: गुजरात टाइटंस के खिलाफ चलता है ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला, लगा चुके हैं 4 अर्धशतक - ipl 2023 rituraj gaikwad s bat runs against gujarat titans-mobile

CSK ने एक बार फिर युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा जताया है। धोनी के बाद टीम को नई पहचान देने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह ऋतुराज के कंधों पर होगी।

दिल्ली कैपिटल्स (DC) – अक्षर पटेल

अक्षर पटेल से छिनेगी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी!, इन प्लेयर्स में किसी को मिल सकता है मौका - axar patel will lose the captaincy of delhi capitals-mobile

दिल्ली कैपिटल्स ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कप्तानी सौंपी है। शांत स्वभाव और निरंतर प्रदर्शन के दम पर अक्षर से टीम को खिताब दिलाने की उम्मीद होगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – अजिंक्य रहाणे

Ajinkya Rahane ने KKR के आखिरी लीग मैच हारने के बाद दिया बड़ा बयान

KKR ने अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया है। उनकी कप्तानी में टीम संतुलन और स्थिरता पर फोकस करती दिखेगी।

गुजरात टाइटंस (GT) – शुभमन गिल

IPL 2024 : शुभमन गिल पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना - ipl 2024 shubman gill fined rs 12 lakh-mobile

गुजरात टाइटंस की कमान युवा स्टार शुभमन गिल के हाथों में रहेगी। आक्रामक बल्लेबाज़ी के साथ गिल की कप्तानी टीम की बड़ी ताकत मानी जा रही है।

मुंबई इंडियंस (MI) – हार्दिक पांड्या

रोहित के प्लेइंग 11 से बाहर होते ही हार्दिक पांड्या ने उगली आग, बने पहले गेंदबाज - hardik pandya became the first captain to take 5 wickets in ipl -mobile

मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए रखा है। उनकी अगुवाई में MI एक बार फिर खिताब की प्रबल दावेदार नजर आ रही है।

पंजाब किंग्स (PBKS) – श्रेयस अय्यर

IPL Final : श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की नैया पार लगाएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गजब का रिकॉर्ड - shreyas iyer record at narendra modi stadium-mobile

पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी है। अय्यर की रणनीतिक समझ से टीम को पहली ट्रॉफी की तलाश में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) – ऋषभ पंत

IPL 2025 : ऋषभ पंत ने पंजाब किंग्स से हार की वजह बताई, हमारा पहला घरेलू मैच था - rishabh pant explained the reason for the defeat against punjab kings-mobile

LSG की कमान विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में है। उनकी आक्रामक सोच टीम को अलग अंदाज में पेश कर सकती है।

राजस्थान रॉयल्स (RR) – कप्तान तय नहीं

राजस्थान रॉयल्स ने फिलहाल अपने कप्तान का ऐलान नहीं किया है। फ्रेंचाइज़ी जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है, जिस पर फैंस की नजरें टिकी हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) – रजत पाटीदार

Rajat Patidar facts : रजत पाटीदार का पहला IPL शतक, बैकअप खिलाड़ी के तौर पर हुई थी एंट्री - rajat patidar s first ipl century was entered as a backup player-mobile

RCB ने रजत पाटीदार को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उनसे IPL में भी बड़ी उम्मीदें होंगी।

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) – पैट कमिंस

IPL 2025 : दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पैट कमिंस की शानदार गेंदबाजी, बनाए दो बड़े रिकॉर्ड - pat cummins created two big records in srh vs dc match-mobile

SRH की अगुवाई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस करेंगे। उनकी आक्रामक कप्तानी और अनुभव से टीम को नई धार मिलने की उम्मीद है।