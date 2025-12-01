स्पोर्ट्स डेस्क: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 मैचों का आयोजन अब संदेह के घेरे में है। राज्य सरकार ने स्टेडियम की संरचनात्मक सुरक्षा की विस्तृत जांच अनिवार्य कर दी है। यह फैसला इसी साल जून में हुए दर्दनाक भगदड़ हादसे के बाद लिया गया है।

सुरक्षा रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को नोटिस जारी कर कहा है कि स्टेडियम की विस्तृत और प्रमाणित सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह रिपोर्ट NABL-प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जानी चाहिए, ताकि तकनीकी मानकों का सही आकलन किया जा सके। 17 एकड़ PWD-लीज़ भूमि पर बने इस स्टेडियम को दर्शक दीर्घाओं सहित पूरे ढांचे की मजबूती साबित करनी होगी। सरकार ने साफ किया है कि स्वतंत्र जांच के बाद ही आईपीएल मैचों की मंजूरी दी जाएगी।

स्टाम्पीड के बाद से चिन्नास्वामी में मैच बंद

जून में हुए भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। यह दुर्घटना RCB की पहली IPL खिताबी जीत के बाद आयोजित सम्मान समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद जस्टिस जॉन माइकल डी'कुन्हा की अगुवाई वाली स्वतंत्र समिति ने स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए ‘असुरक्षित’ घोषित किया था। समिति ने चेतावनी दी थी कि यहां बड़े कार्यक्रम कराना भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिहाज़ से “अस्वीकार्य जोखिम” पैदा करता है।

महिला विश्व कप और टी20 विश्व कप की मेजबानी भी छिनी

रिपोर्ट आने के बाद BCCI ने बेंगलुरु से महिला वनडे विश्व कप और पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भी वापस ले ली। यह मैच अब नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को दिए गए हैं।

RCB का घरेलू किला भी असुरक्षित घोषित

आईपीएल की शुरुआत से ही RCB का घरेलू मैदान रहा चिन्नास्वामी, दर्शकों के लिए भारत के सबसे रोमांचक और शोरगुल वाले स्टेडियमों में माना जाता है। लेकिन सुरक्षा प्रमाणन मिलने तक यहां बड़े मैचों की वापसी फिलहाल मुश्किल दिख रही है।