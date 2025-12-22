Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
मुंबई ( निकलेश जैन ) कल दो बार की विजेता  डिफेंडिंग चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग के फ़ाइनल में लगातार तीसरे साल खिताब जीतने के लिए उतरेगी और उनके सामने होंगी पहली बार फाइनल पहुँचने वाली  एसजी अल्पाइन पाइपर्स जबकि तीसरे स्थान के लिए होने वाले मुक़ाबले में डी गुकेश के नेत्तृत्व वाली टीम पीजीबी अलस्कन नाइट्स और विश्वनाथन आनंद के नेत्तृत्व वाली गैंगेज ग्रैंड मास्टर्स के बीच मुकाबला होगा । यह फाइनल बेस्ट ऑफ़ दो मुक़ाबले के फॉर्मेट पर आधारित होगा । 

आज लीग चरण के तीन अंतिम मुक़ाबले खेले गए जिसमें सबसे पहले फ़ाइनल में जगह बना चुकी त्रिवेणी ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स नें आइकॉन बोर्ड पर अलीरेजा फ़िरोज़ा की मैक्सिम लाग्रेव पर और सुपरस्टार बोर्ड पर वे यी की वेस्ली सो पर जीत के दम पर 10-9 के करीबी मुक़ाबले में मुम्बा मास्टर्स को पराजित करते हुए उनकी फ़ाइनल पहुँचने की उम्मीद तोड़ दी और उन्हें तीसरे स्थान के मुक़ाबले की दौड़ से बाहर कर दिया । 

इसके बाद हुए दिन के दूसरे मुक़ाबले में गैंगेज़ ग्रैंड मास्टर्स नें अमेरिकन गैम्बिट को 12-3 की करारी मात देते हुए ख़ुद को दूसरे स्थान पर पहँचा दिया अब एसजी अल्पाइन को अपने आख़िरी मुक़ाबले में कम से कम छह गेम अंक अर्जित करने थे भले ही वह मुकाबला आ जाए और अंतिम राउंड में डी गुकेश नें फैबियानो कारूआना और अर्जुन एरिगैसी नें अनीश गिरी को मात देते हुए पीबीजी अल्स्कन नाइट्स को 11-6 के अन्तर से जीत दिला दी और तीसरे स्थान के मुक़ाबले के लिए जगह तो बना ली पर हार के बावजूद अल्पाइन बेहतर गेम अंक के आधार पर गैंगेज़ ग्रैंड मास्टर्स को पीछे छोड़ते हुए फ़ाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे । 

अब दर्शकों को कल गुकेश और आनंद के बीच कम से कम दो और मुक़ाबले देखने को मिलेंगे ।

# Team Pts. TB 1 2 3 4 5 6
1

Triveni Continental Kings

 24 102  

3

6

6

6

3
2

Alpine SG Pipers

 15 84

3

  

0

0

6

6
3

Ganges Grandmasters

 15 83

0

6

  

3

0

6
4

PBG Alaskan Knights

 15 73

0

6

3

  

3

3
5

upGrad Mumba Masters

 12 92

0

0

6

3

  

3
6

Fyers American Gambits

 9 76

3

0

0

3

3

  