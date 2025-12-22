मुंबई: भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया है कि हाल के महीनों में उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले वह पूरी तरह लय में लौट आएंगे।

पिछले एक साल में नंबर तीन और चार पर बल्लेबाज़ी करते हुए सूर्यकुमार यादव ने 22 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं लगाया, इस दौरान उनका औसत 12.84 और स्ट्राइक रेट 117.87 रहा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनके स्कोर 12, 5, 12 और 5 रहे। विश्व कप से पहले अब उनके पास सिर्फ पांच टी20 मुकाबले बचे हैं।

टी20 विश्व कप टीम चयन के बाद बीसीसीआई के मुंबई मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान सूर्यकुमार ने मुस्कराते हुए कहा, 'ये वाला पैच थोड़ा लंबा हो गया है। हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है। मुझे पता है कि कहां गलती हो रही है और उस पर कैसे काम करना है। मेरे पास न्यूज़ीलैंड सीरीज और विश्व कप से पहले सुधार का समय है। आप सूर्या को वापसी करते हुए जरूर देखेंगे।'

कप्तानी के बाद बिगड़ा ग्राफ

2024 टी20 विश्व कप जीत के बाद रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार का बल्ला खामोश रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में वह तीन पारियों में सिर्फ एक बार ही पांच रन का आंकड़ा पार कर पाए। इंग्लैंड के खिलाफ साल की शुरुआत में पांच पारियों में दो बार शून्य पर आउट हुए, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 14 रन रहा।

सात महीने बाद एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 47 रन बनाए, लेकिन इसके बाद फिर फॉर्म में गिरावट आई। हालांकि सूर्यकुमार लगातार यही कहते रहे, 'मेरा फॉर्म ठीक है, बस रन नहीं बन रहे।'

ऑस्ट्रेलिया में दिखी झलक

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सूर्यकुमार यादव ने चार पारियों में तीन बार 20 से ज्यादा रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा। लेकिन भारत लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन फिर कमजोर रहा और उन्होंने सिर्फ 8.50 की औसत से रन बनाए।

आंकड़े बताते हैं सूर्या की क्लास

अपने 360 डिग्री बल्लेबाज़ी स्टाइल और निरंतर प्रदर्शन की वजह से सूर्यकुमार यादव आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज़ रह चुके हैं। टी20 क्रिकेट में उनके नाम विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड हैं। साल 2022 में उन्होंने 46.56 की औसत और 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे, जो एक भारतीय रिकॉर्ड है। टी20 में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में सूर्यकुमार (4) रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल (5) से सिर्फ एक शतक पीछे हैं।

चयनकर्ताओं को अब भी भरोसा

जब अजीत आगरकर की अगुवाई में चयन समिति टी20 विश्व कप टीम चुनने बैठी, तब कप्तान सूर्यकुमार और उप-कप्तान शुभमन गिल दोनों के फॉर्म पर सवाल थे। गिल ने टी20 में पिछली 18 पारियों से अर्धशतक नहीं लगाया, इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने सूर्यकुमार पर भरोसा जताया। अजीत आगरकर ने कहा, 'सूर्यकुमार पिछले कुछ सालों से टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज़ रहे हैं। हमें भरोसा है कि वह फॉर्म में लौटेंगे और विश्व कप में फिर से अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।'

