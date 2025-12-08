स्पोर्ट्स डेस्क: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि हालिया भगदड़ की घटना के बाद IPL 2026 में RCB के मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने पुष्टि की कि आने वाले सीजन में भी IPL मुकाबले चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे।

शिवकुमार ने KSCA चुनाव में वोट डालने के बाद मीडिया से कहा कि बेंगलुरु की क्रिकेट पहचान और चिन्नास्वामी का IPL इतिहास किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार स्टेडियम में बड़े स्तर पर सुरक्षा सुधार, भीड़ प्रबंधन सिस्टम और कड़े नियामक मानकों को लागू करेगी।

RCB की 2025 खिताबी जीत के बाद जश्न के दौरान मचे हंगामे और दुखद हादसे ने स्टेडियम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद खबरें थीं कि IPL मैचों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि शिवकुमार की घोषणा के साथ यह स्पष्ट हो गया कि चिन्नास्वामी IPL 2026 के लिए पूरी तरह सुरक्षित और तैयार होगा।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कर्नाटक सरकार भविष्य में एक नए और बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि बढ़ती दर्शक संख्या को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और बेंगलुरु को विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा सके।

केएससीए चुनावों के बीच आया यह बयान RCB फैंस के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। चिन्नास्वामी को IPL के सबसे रोमांचक, हाई-स्कोरिंग और ऊर्जावान स्टेडियमों में गिना जाता है, और किसी भी संभावित बदलाव से शहर के क्रिकेट प्रशंसकों में निराशा थी।

शिवकुमार ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार महिला क्रिकेट को मजबूत करने और महिला खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने पर भी लगातार काम कर रही है।