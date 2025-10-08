नई दिल्ली : भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में संपन्न पहले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा के हरफनमौला प्रदर्शन की सराहना की क्योंकि शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों को पारी से हरा दिया। जियोस्टार से बात करते हुए पटेल ने पहले टेस्ट में भारत के दबदबे वाले प्रदर्शन पर चर्चा की जिसमें रवींद्र जडेजा के हरफनमौला प्रदर्शन और केएल राहुल के स्थिर ओपनिंग प्रदर्शन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के योगदान पर जोर दिया।

जडेजा के बल्ले और गेंद से प्रदर्शन की सभी ने प्रशंसा की क्योंकि ऑलराउंडर ने पहली पारी में नाबाद शतक बनाया और दूसरी पारी में चार विकेट लिए। भारतीय उप-कप्तान के हालिया बल्लेबाजी फॉर्म पर पटेल ने कहा, 'जडेजा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखना शानदार रहा है। इसका श्रेय काफी हद तक उस जिम्मेदारी को जाता है जो उन्होंने उप-कप्तान नियुक्त होने के बाद से उठाई है। इससे पहले भी भारतीय प्रबंधन ने उन पर भरोसा दिखाया था और उन्हें बल्ले से जिम्मेदारी लेने और पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर लचीले ढंग से बल्लेबाज़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया था।'

पार्थिव ने कहा, 'जब ड्रेसिंग रूम आप पर इस तरह भरोसा करता है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। हालांकि वह मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन विकेट लेने की क्षमता के साथ, उनका बल्लेबाजी योगदान अमूल्य हो गया है। हाल के महीनों में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रही, जहां उन्होंने दबाव में परिपक्वता दिखाई। इस टेस्ट मैच में उनका सकारात्मक फुटवर्क और बिना विकेट गंवाए नाबाद रहने की क्षमता अहम कारक रहे।'

भारत के 'सबसे महान ऑलराउंडर' के रूप में उनकी प्रशंसा करते हुए पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, 'जडेजा निस्संदेह भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हैं। लगभग 4,000 रन और 335 विकेट के साथ मुझे उम्मीद है कि वह अपने करियर के अंत तक 400 विकेट और 4,000 रन को पार कर लेंगे, जो एक शानदार उपलब्धि है। वैश्विक मंच पर वह वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर हैं; इसमें कोई बहस नहीं है। जहां बेन स्टोक्स, पैट कमिंस और शाकिब अल हसन जैसे नाम सामने आते हैं, वहीं जडेजा काफी आगे हैं। एक गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के रूप में, सभी परिस्थितियों में उनकी असाधारण निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह केवल कभी-कभार की चमक नहीं है; यह निरंतर प्रदर्शन है जो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है।'

