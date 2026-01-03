नई दिल्ली: डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में शनिवार का दिन रोमांच और रिकॉर्ड्स से भरा रहा। भारतीय सेना के अजय कुमार और कर्नाटक के जोनाथन गेविन एंटनी ने अपने-अपने वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुर्खियां बटोरीं। जहां अजय कुमार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं जोनाथन ने सब-यूथ, यूथ और जूनियर—तीनों वर्गों में खिताब जीतकर दुर्लभ उपलब्धि हासिल की।

अजय कुमार ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण

भारतीय सेना के अजय कुमार ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल में संयमित प्रदर्शन करते हुए 241.1 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रेलवे के शुभम बिसला ने 240.1 अंकों के साथ रजत पदक जीता, जबकि हरियाणा के अनमोल जैन 220.0 अंकों के साथ कांस्य पदक पर रहे। हरियाणा के शिवा नरवाल 197.2 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। नौसेना के आकाश भारद्वाज और उज्ज्वल मलिक क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर रहे। राजस्थान के राहुल सेरावत सातवें और पंजाब के अर्जुन सिंह चीमा आठवें स्थान पर रहे।

क्वालिफिकेशन में कड़ी प्रतिस्पर्धा

क्वालिफिकेशन राउंड में उज्ज्वल मलिक, राहुल सेरावत और शिवा नरवाल—तीनों ने 584 अंक बनाए, लेकिन इनर-10 के आधार पर रैंकिंग तय हुई। उज्ज्वल मलिक 584-22x के साथ शीर्ष पर रहे। प्रसिद्ध निशानेबाज सरबजोत सिंह 19वें स्थान पर रहे, जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा 71वें स्थान पर रहे। डिफेंडिंग चैंपियन वरुण तोमर 99वें स्थान पर खिसक गए, जो प्रतियोगिता की गहराई और कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

ट्रैप मिक्स्ड टीम में तमिलनाडु का दबदबा

शॉटगन रेंज पर तमिलनाडु ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सीनियर और जूनियर—दोनों ट्रैप मिक्स्ड टीम खिताब जीते। सीनियर वर्ग में तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश को 36-35 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ओलंपियन आर. पृथ्वीराज टोंडईमान ने 19 हिट्स के साथ टीम का नेतृत्व किया। राजस्थान ने हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता। जूनियर ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल में तमिलनाडु ने हरियाणा को 39-35 से हराया। कांस्य पदक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को मात दी।

जोनाथन गेविन एंटनी ने रचा ऐतिहासिक ट्रेबल

कर्नाटक के जोनाथन गेविन एंटनी ने यूथ पुरुष फाइनल में 240.0 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद जूनियर पुरुष फाइनल में भी उन्होंने 240.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले वह सब-यूथ वर्ग में भी चैंपियन बन चुके थे, जिससे उन्होंने सब-यूथ, यूथ और जूनियर—तीनों वर्गों का दुर्लभ ट्रेबल पूरा किया।

टीम और अन्य वर्गों के नतीजे

10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में नौसेना ने स्वर्ण, कर्नाटक ने रजत और उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक जीता। जूनियर पुरुष टीम में हरियाणा, यूथ पुरुष टीम में भी हरियाणा और सब-यूथ व्यक्तिगत वर्ग में जोनाथन गेविन एंटनी स्वर्ण पदक विजेता रहे। इसके अलावा, सिविलियन, जूनियर सिविलियन, मास्टर और सीनियर मास्टर वर्गों में भी विभिन्न राज्यों के निशानेबाजों ने पदक अपने नाम किए।

कुल मिलाकर, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का यह दिन भारतीय निशानेबाजी की गहराई, युवा प्रतिभा और कड़े मुकाबलों का बेहतरीन उदाहरण रहा।