स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से वडोदरा के BCA स्टेडियम में सीरीज शुरू होगी। शुभमन गिल जिन्हें फुड पाइजनिंग हो गई है कप्तान के तौर पर टीम में जगह मिली है। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह दी गई है लेकिन उनकी उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी।

अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम में वापसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में नजरअंदाज किए गए सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है। वनडे टीम में हार्दिक पांड्या को मौका नहीं मिला है जो मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह उनकी फिटनेस है। हार्दिक पांड्या को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर फेंकने की अनुमति नहीं दी है जिस कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं। साथ ही आगामी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम :

शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (WK), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

न्यूजीलैंड के भारत दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे : रविवार 11 जनवरी, वडोदरा

दूसरा वनडे : बुधवार 14 जनवरी, राजकोट

तीसरा वनडे : रविवार 18 जनवरी, इंदौर