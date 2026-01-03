ब्रिस्बेन : दानिल मेदवेदेव, टॉमी पॉल और जोआओ फोनसेका उन सितारों में से हैं जो इस आने वाले सप्ताह में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में 2026 सीजन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जहां शनिवार को ड्रॉ निकाला गया। टॉप सीड मेदवेदेव 2019 में फाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार ब्रिस्बेन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अपने पहले मैच में माटर्न फुक्सोविक्स का सामना करेंगे। विजेता फ्रांसिस टियाफो या ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड अलेक्जेंडर वुकिच से भिड़ेगा।

पॉल ने पैर की चोट के कारण यूएस ओपन के बाद से प्रतिस्पर्धा नहीं की है, लेकिन बड़े-सर्विस वाले फ्रांसीसी खिलाड़ी जियोवानी म्पेट्शी पेरिकाडर् के खिलाफ वापसी करेंगे। पॉल दूसरे सीड एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना के समान हाफ में हैं, जो ब्रैंडन नाकाशिमा के खिलाफ शुरुआत करेंगे। डेविडोविच फोकिना एटीपी रैंकिंग में टॉप 20 में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके पास टूर-लेवल का खिताब नहीं है, उन्होंने पिछले सीजन में चार फाइनल में जगह बनाई थी। वह एटीपी 250 के इस टूर्नामेंट में इस रिकॉडर् को बदलने की कोशिश करेंगे।

जोआओ फोनसेका अपने करियर के उच्चतम नंबर 24 पर अपने सीजन की शुरुआत करेंगे और पहले दौर में अमेरिकी रेली ओपेल्का के साथ खेलेंगे। ओपेल्का पिछले साल ब्रिस्बेन में फाइनल में पहुंचे थे, जहाँ वे डिफेंडिंग चैंपियन जिरी लेहेका से हार गए थे। तीसरे सीड लेहेका टॉमस माचाक के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा शुरू करेंगे। नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल के चैंपियन लर्नर टिएन पहले दौर में कैमिलो उगो कैराबेलि का सामना करते हुए अपने प्रभावशाली फॉर्म को जारी रखने की कोशिश करेंगे। 20 वर्षीय अमेरिकी दूसरे दौर में अपने अच्छे दोस्त एलेक्स मिशेलसेन के साथ खेल सकते हैं।

ग्रिगोर दिमित्रोव नवंबर में पेरिस में टूर में लौटे और ब्रिस्बेन में अपनी वापसी जारी रखेंगे, जहाँ वे पहले दौर में एक क्वालिफायर के साथ खेलेंगे। बैंक ऑफ चाइना हांगकांग टेनिस ओपन में, लोरेंजो मुसेटी टॉप सीड हैं और शनिवार के ड्रॉ के बाद दूसरे राउंड में उनका मुकाबला टॉमस माटिर्न एटचेवेरी या वैलेंटीन रॉयियर से होगा। वल्डर् नंबर 8 एटीपी 250 में लगातार तीसरी बार खेल रहे हैं।

दूसरे सीड अलेक्जेंडर बुब्लिक का मुकाबला बोटिक वैन डी ज़ैंड्सचल्प या किसी क्वालिफायर से होगा, जबकि 2024 के चैंपियन आंद्रेई रुब्लेव का सामना वू यिबिंग या फैबियन मारोज़सन से होगा।नेक्स्ट जेन एटीपी स्टार रेई साकामोटो पांचवें सीड लोरेंजो सोनेगो से भिड़ेंगे, जबकि 20 साल के चीनी लेफ्टी शांग जुनचेंग फ्रांसिस्को कोमेसाना के साथ खेलेंगे। घरेलू पसंदीदा कोलमैन वोंग का मुकाबला मारियानो नावोन से होगा। शांग पिछले सीजन में हांगकांग में सेमीफ़ाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन चोटों के कारण उनका साल खराब हो गया। वोंग का 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन यूएस ओपन में रहा, जहाँ वह तीसरे राउंड तक पहुंचे थे।