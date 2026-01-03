Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह नियमित व्यायाम से दूरी बनाते हैं क्योंकि उन्हें यह “उबाऊ” लगता है। एक नए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ किया कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए वह मुख्य रूप से गोल्फ पर निर्भर रहते हैं। यह बातचीत उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दी है, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य और मेडिकल फैसलों को लेकर भी खुलकर बात की।

ट्रंप ने ट्रेडमिल पर चलने या दौड़ने जैसे व्यायाम को नापसंद बताते हुए कहा, 'मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। घंटों ट्रेडमिल पर चलना या दौड़ना मेरे लिए नहीं है।' उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे वर्कआउट बोरिंग लगते हैं और वह खुद को इसके लिए मजबूर नहीं करते।

जिम नहीं, गोल्फ है प्राथमिक एक्सरसाइज

इस साल जून में 80 साल के होने वाले ट्रंप ने बताया कि गोल्फ ही उनकी मुख्य शारीरिक गतिविधि है। वह अक्सर फ्लोरिडा, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में अपने गोल्फ कोर्स पर खेलते नजर आते हैं, खासकर वीकेंड और छुट्टियों में। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि वह सप्ताह के दिनों में बहुत कम और 'तेजी से एक राउंड गोल्फ' खेलकर खुद को फिट मानते हैं।

उम्र और फिटनेस पर ट्रंप का जवाब

उम्र और फिटनेस को लेकर उठने वाले सवालों पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'बेहद अच्छे जेनेटिक्स' का फायदा मिला है, जो उन्हें उम्र से जुड़ी कई समस्याओं से बचाते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कुछ मौकों पर उन्होंने डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह नहीं माना।

कंप्रेशन सॉक्स पहनना किया बंद

ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने ब्लड फ्लो से जुड़ी समस्या क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी के इलाज के लिए दिए गए कंप्रेशन सॉक्स पहनना बंद कर दिया है। पिछले साल इस समस्या के कारण उनके पैरों और टखनों में सूजन आ गई थी। ट्रंप ने कहा, 'मुझे वे पसंद नहीं थे,' जबकि मेडिकल विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे सॉक्स ब्लड क्लॉट जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने में मददगार होते हैं।

इसके बजाय ट्रंप ने ज्यादा चलने और लंबे समय तक डेस्क पर बैठे रहने से बचने का फैसला किया है, ताकि पैरों की मांसपेशियां दिल तक खून के प्रवाह में मदद कर सकें।

MRI नहीं, CT स्कैन कराया गया

एक स्पष्टीकरण में ट्रंप और उनके डॉक्टर शॉन बारबाबेला ने बताया कि अक्टूबर में हुए मेडिकल चेकअप के दौरान ट्रंप का MRI नहीं बल्कि कम जटिल CT स्कैन किया गया था। पहले इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं।

एस्पिरिन की ज्यादा खुराक और निजी मान्यता

डॉक्टर बारबाबेला के अनुसार, ट्रंप दिल की सेहत के लिए रोजाना 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं, जो आमतौर पर दी जाने वाली 81 मिलीग्राम की खुराक से ज्यादा है। ट्रंप ने माना कि इसके पीछे उनकी निजी सोच भी है। उन्होंने कहा, 'मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं। मुझे लगता है एस्पिरिन खून को पतला रखती है और मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में खून अच्छे से बहे।'