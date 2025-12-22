स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर पहली बार स्पष्ट संकेत दिए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज खेलते हुए, उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के विचार उनके मन में आए हैं, लेकिन फिलहाल वह सीरीज दर सीरीज अपनी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रहे हैं। माउंट माउंगानुई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में उनका यह बयान प्रशंसकों और टीम के लिए चर्चा का विषय बन गया और माना जा रहा है कि विलियमसन जून 2026 में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान या उसके बाद विदाई ले सकते हैं।

‘सीरीज दर सीरीज’ दृष्टिकोण अपनाया

विलियमसन ने स्पष्ट किया, 'जैसे-जैसे करियर के आखिरी पड़ाव आते हैं, रिटायरमेंट के विचार ज़रूर आते हैं। फिलहाल मैं हर सीरीज़ को आधार बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है।' उन्होंने यह भी कहा कि वह अचानक करियर खत्म करने का विचार नहीं कर रहे और टीम और खुद दोनों के हित में संतुलित निर्णय लेना चाहते हैं।

T20I से पहले ही लिया था रिटायरमेंट

केन विलियमसन ने पहले ही T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वह अपनी टीम के लिए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय मैचों में ही हिस्सा लेंगे। यह नई व्यवस्था उन्हें स्वतंत्रता देती है कि वे केवल अपनी शारीरिक स्थिति और प्रेरणा के अनुसार मैच खेलें, जिससे उनकी लंबी और सफल करियर की विरासत बनी रहे।

SA20 में भी बनाएंगे प्रभाव

सीरीज़ के खत्म होने के बाद, विलियमसन अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका जाएंगे और डरबन सुपर जायंट्स के लिए SA20 2025-26 सीजन खेलेंगे। पिछली सीज़न में उन्होंने आठ मैचों में 233 रन बनाए थे, और टीम के टॉप ऑर्डर में मजबूती प्रदान की थी। उनके अनुभव और बल्लेबाजी कौशल का यह योगदान फ्रैंचाइज़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

टेस्ट करियर

केन विलियमसन ने अब तक 107 टेस्ट मैच खेले हैं और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में भी हिस्सा लिया। वह न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के लिए विश्वस्तरीय बल्लेबाज और रणनीतिक कप्तान रहे हैं। उनका यह संतुलित दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वह अपने करियर के अंतिम चरण में भी टीम को सर्वोत्तम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

