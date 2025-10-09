स्पोर्ट्स डेस्क : अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही वनडे में अफगानिस्तान के स्पिन जादूगर राशिद खान ने वो मुकाम हासिल कर लिया, जिस तक अब तक कोई अफगान गेंदबाज नहीं पहुंच पाया था। राशिद ने अपनी घूमती गेंदों से बांग्लादेशी बल्लेबाज़ों को खूब परेशान किया और करियर का 200वां वनडे विकेट लेकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। उनकी इस उपलब्धि ने अफगान क्रिकेट इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।

200 विकेट का जादुई आंकड़ा

अबू धाबी में खेले जा रहे वनडे में राशिद खान ने 10 ओवर में 38 रन देकर तीन विकेट झटके। उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज, जाकिर अली और नूरुल हसन को पवेलियन भेजा। इस प्रदर्शन के साथ ही राशिद ने 115 मैचों की 107 पारियों में 20.28 की औसत और 4.23 की शानदार इकॉनमी से 202 विकेट पूरे किए। उनका बेस्ट फिगर 7 विकेट पर 18 रन है, जो किसी भी इंटरनेशनल लेवल के स्पिनर के लिए सपना प्रदर्शन कहा जा सकता है। राशिद के बाद अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (176 विकेट, 174 मैच) और दौलत ज़दरान (115 विकेट, 82 मैच) हैं, लेकिन 200 के आंकड़े तक अभी कोई नहीं पहुंचा।

बांग्लादेश की पारी लड़खड़ाई

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम 53/3 पर संकट में थी। इसके बाद तौहीद हृदय (56 रन) और मेहदी हसन (60 रन) ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। हालांकि, जैसे ही राशिद ने लय पकड़ी, बांग्लादेश फिर से बैकफुट पर चला गया।

हृदय के रनआउट होने के बाद राशिद के तीन तगड़े झटकों ने पारी को तोड़कर रख दिया और टीम 221 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई ने भी कमाल किया, उन्होंने 3/40 के आंकड़े के साथ राशिद का बेहतरीन साथ निभाया। अल्लाह गजनफर और नांगेयालिया खारोटे ने भी अहम विकेट चटकाए।

गुरबाज और उमरजई की शानदार बल्लेबाजी

222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत मजबूत रही। रहमानुल्लाह गुरबाज़ (50) और इब्राहिम जद्रान (23) ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। इसके बाद रहमत शाह (50) और गुरबाज़ के बीच 78 रनों की साझेदारी ने मैच पर अफगानिस्तान की पकड़ मजबूत कर दी।

अंत में अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से भी चमक बिखेरी, 44 गेंदों पर 40 रन की तेज पारी खेलकर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (33*) के साथ टीम को 17 गेंद पहले ही जीत दिला दी। उमरजई को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ चुना गया।

श्रृंखला में अफगानिस्तान की बढ़त

इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले बांग्लादेश ने टी20 सीरीज़ 3-0 से जीती थी। राशिद के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने अफगानिस्तान के लिए एक नया अध्याय लिखा, अब दुनिया जानती है कि अफगान स्पिन का जादू सिर्फ टी20 तक सीमित नहीं है।

