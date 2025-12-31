कोलंबो : दुर्घटना के बाद कई वर्षों तक कोमा में रहने के बाद श्रीलंका के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर अक्षु फर्नांडो का निधन हो गया। समुद्री तट पर अभ्यास के बाद फर्नांडो 28 दिसंबर 2018 को दक्षिणी कोलंबो के माउंड लाविनिया में रेलवे ट्रैक को पार करते समय एक ट्रेन की चपेट आकर गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह अधिकांश समय लाइफ सपोर्ट पर ही रहे।

यह 27 वर्षीय दाएं हाथ का प्रतिभाशाली बल्लेबाज जब ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उस समय उनके करियर ने अपनी उड़ान ही भरी थी। दुर्घटना से कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने रगामा क्रिकेट क्लब के लिए प्रथम श्रेणी में अपना पहला शतक बनाया था। उस समय वह अपनी ऑफ स्पिन पर भी काम कर रहे थे। सीनियर लेवल पर उन्होंने सात बार 50 से अधिक के स्कोर बनाए थे। 9 वर्ष के घरेलू क्रिकेट करियर में उन्होंने कोल्ट्स क्रिकेट क्लब, पनादुरा स्पोट्र्स क्लब और चिलाव मारियंस स्पोट्र्स क्लब जैसे क्लब के लिए खेला था।

अंतरराष्ट्रीय कॉमेंटेटर और रगामा क्रिकेट क्लब के वरिष्ठतम प्रशासकों में से एक रोशन अबेसिंघे ने फर्नांडो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवा था उनका उम्दा करियर दुर्घटना का शिकार हो गया। वह अपने स्कूल और रगामा क्रिकेट क्लब के एक शानदार खिलाड़ी थे, जो भी उन्हें जानता था उस सबके लिए यह एक दुखद दिन है। वह एक सच्चे, हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। हम आपको बहुत याद करेंगे अक्षु और जीवन भर आपको याद रखेंगे। रेस्ट इन पीस, प्यारे राजकुमार।'