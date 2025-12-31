काबुल : अफगानिस्तान ने 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। राशिद खान की कप्तानी वाली इस टीम में अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदीन नैब और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक की वापसी हुई है, जो कंधे की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं।

बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज शाहिद उल्लाह कमाल और विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद इशाक ने अपनी जगह बनाए रखी है जबकि युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई को मुख्य टीम में जगह मिली है। फजल हक फारूकी, जो हाल ही में बांग्लादेश सीरीज से बाहर थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ आखिरी T20I में खेले थे, उन्हें भी वेस्टइंडीज सीरीज और वर्ल्ड कप दोनों के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया गया है।

मुजीब उर रहमान का शामिल होना एक और खास बात है जिसके चलते एएम गजनफर को मध्य क्रम के बल्लेबाज एजाज अहमदजई और उभरते हुए तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी के साथ रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।

वैश्विक टूर्नामेंट से पहले अफगानिस्तान 19 से 22 जनवरी तक UAE में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज खेलेगा जिसके लिए इसी टीम का चयन किया गया है।

ACB के CEO नसीम खान ने कहा, 'अफगान अटालन ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। हमें पिछले प्रदर्शन की बेहतरीन यादें हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है, जो एशियाई परिस्थितियों में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी हमें अपनी टीम को बेहतर बनाने और वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने का एक शानदार मौका देती है।'

इस बीच, ACB के मुख्य चयनकर्ता अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, 'हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी चर्चा की और टीम को अंतिम रूप दिया। गुलबदीन नैब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी। हमें नवीन उल हक की वापसी से भी खुशी है, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी की गुणवत्ता बढ़ेगी। एएम गजनफर को मुख्य टीम से बाहर करना एक कठिन फैसला था, क्योंकि उनकी जगह मुजीब को मिली है। शाहिदुल्लाह कमाल ने हाल के इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और हमें एक लेफ्ट-हैंडेड ऑप्शन दिया है, जो बड़े टूर्नामेंट में बहुत जरूरी है।'

अफगानिस्तान को ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पूल D में रखा गया है, जहां वह न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा के साथ मुकाबला करेगा। वे अपना पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे।

पिछले 2024 T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर सबका ध्यान खींचा था, जहां उसे दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था।

अफगानिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम : राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उप-कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूलि, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई।

रिजर्व : एएम गजनफर, एजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी