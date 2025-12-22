स्पोर्ट्स डेस्क: विशाखापट्टनम के ACA–VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम श्रीलंका महिला T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जहां शानदार जीत दर्ज की, वहीं यह मैच स्मृति मंधाना के नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भी यादगार बन गया। बाएं हाथ की इस स्टार ओपनर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया, जिससे वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं।

भारत की मजबूत शुरुआत

श्रीलंका ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष किया और 20 ओवर में सिर्फ 121/6 रन ही बना सकी। जवाब में भारत को जीत के लिए 122 रनों का आसान लक्ष्य मिला। इसी रनचेज के दौरान स्मृति मंधाना ने वह कारनामा किया, जिसका लंबे समय से इंतजार था।

स्मृति मंधाना का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

मैच से पहले स्मृति मंधाना T20I में 4000 रन पूरे करने से महज 18 रन दूर थीं। उन्होंने पांचवें ओवर में अपने चिर-परिचित कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ते हुए यह ऐतिहासिक रन पूरा किया। 29 वर्षीय स्मृति अब महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (4716 रन) हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए स्मृति आने वाले समय में यह विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती हैं।

महिला T20I में सबसे ज्यादा रन (टॉप-5):

सूजी बेट्स – 4716

स्मृति मंधाना – 4000*

हरमनप्रीत कौर – 3654

चामरी अथापथ्थु – 3473

सोफी डिवाइन – 3431

भारत की गेंदबाजी ने रखी जीत की नींव

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को बांधकर रखा। दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी ने एक-एक विकेट झटका, जबकि डेब्यू कर रहीं वैष्णवी शर्मा ने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर प्रभावित किया। श्रीलंकाई बल्लेबाज धीमी पिच पर लय हासिल नहीं कर सकीं और बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहीं।

जीत के साथ यादगार शाम

स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की आसान जीत ने इस मुकाबले को खास बना दिया। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है, जबकि स्मृति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी मैच-विनर और रिकॉर्ड ब्रेकर खिलाड़ियों में शामिल हैं। अब नजरें अगले मुकाबले पर होंगी, जहां भारत इस लय को बरकरार रखना चाहेगा और स्मृति अपने नए रिकॉर्ड में और रन जोड़ने उतरेंगी।



