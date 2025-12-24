अहमदाबाद : कर्नाटक ने बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 413 रनों के लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 गेंदें बाकी रहते लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज पूरा किया। यह चेज अब लिस्ट-ए इतिहास में दूसरा सबसे सफल चेज बन गया है, जो 2006 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के 435 रनों के रिकॉर्ड-सेटिंग चेज से ठीक पीछे है।

कर्नाटक के इस ऐतिहासिक चेज की अगुवाई देवदत्त पडिक्कल ने की, जिन्होंने शानदार शतक बनाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 118 गेंदों में 10 चौकों और सात छक्कों की मदद से 147 रन बनाए। उन्होंने पारी को नियंत्रित किया और गेंद को असाधारण रूप से सफाई से मारा, यहां तक ​​कि पारी के अधिकांश समय आवश्यक रन रेट 8 रन प्रति ओवर से ऊपर था।

इससे पहले झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंदों में शतक बनाया जो भारतीय लिस्ट-ए इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक है, जिससे उनकी टीम 400 रन के पार पहुंच गई और ऐसा लगा कि लिस्ट-ए फॉर्मेट में रन चेज़ नहीं हो पाएगा। कर्नाटक के बल्लेबाजी क्रम ने चेज की चुनौती का जवाब उतनी ही लगन और आक्रामकता से दिया, जितना गेंदबाजी पक्ष ने किया था। यह मयंक अग्रवाल (54) थे जिन्होंने एक शानदार अर्धशतक के साथ पारी को शुरुआती गति दी। इसके विपरीत, अभिनव मनोहर (56), जो अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं, ने भी पारी के बीच में एक और तेज अर्धशतक के साथ तेज स्ट्राइक रेट में योगदान दिया।

इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत कर्नाटक पारी के लिए रन रेट को उचित सीमा के भीतर रखने में सक्षम रहा। ध्रुव प्रभाकर ने अपने लिस्ट-ए डेब्यू पर नाबाद 40 रन बनाकर पारी को शानदार प्रदर्शन के साथ खत्म किया जो इतनी कम उम्र के किसी खिलाड़ी के लिए बहुत परिपक्वता और संयम दिखाता है। गैप ढूंढने और उनका फायदा उठाने की उनकी क्षमता, साथ ही कुशलता से स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता ने कर्नाटक को चेज़ पूरा करने और शानदार अंदाज में जीत हासिल करने में सक्षम बनाया।

इस सफल चेज के साथ कर्नाटक लिस्ट-ए रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गया है जिसमें वर्तमान में केवल दक्षिण अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का स्कोर ही उससे ऊपर है। कर्नाटक की यह सफल चेज अब क्वींसलैंड, कराची और मिडलसेक्स जैसी कई जानी-मानी टीमों से आगे लिस्ट में शामिल हो गई है।

