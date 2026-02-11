स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ क्विंटन डी कॉक ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 59 रन की शानदार पारी खेलते हुए डी कॉक ने टूर्नामेंट इतिहास में अपना पांचवां 50-प्लस स्कोर दर्ज किया। इस उपलब्धि के साथ वह एबी डिविलियर्स की बराबरी पर पहुंच गए हैं। बड़े मंच पर लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए डी कॉक ने एक बार फिर साबित किया कि वह टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक हैं।

50+ स्कोर की सूची में शीर्ष पर डी कॉक

टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से एबी डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक के नाम है।

5 बार – एबी डिविलियर्स

5 बार – क्विंटन डी कॉक

4 बार – एडेन मार्करम

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का हाल

अहम मुकाबले में डी कॉक ने 41 गेंदों पर 59 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उन्होंने पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत दी और बीच के ओवरों में समझदारी से बल्लेबाज़ी की। दूसरी ओर, रियान रिकेल्टन ने और भी तेज़ अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 28 गेंदों पर 61 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाज़ों की आक्रामक साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 187 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर दबाव वाले मुकाबले में टीम के लिए मजबूत आधार साबित हुआ।

बड़े मंच के खिलाड़ी हैं डी कॉक

क्विंटन डी कॉक का नाम टी20 विश्व कप के इतिहास में लगातार बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। चाहे शुरुआती आक्रामकता हो या पारी को संभालने की जिम्मेदारी, डी कॉक ने हर भूमिका में खुद को साबित किया है। पांच 50-प्लस स्कोर इस बात का प्रमाण हैं कि वह ICC टूर्नामेंट्स में दक्षिण अफ्रीका के लिए कितने अहम हैं। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग, पावर और मैच सिचुएशन की समझ का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि वह प्रोटियाज टीम के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बन चुके हैं।

मार्करम भी पीछे नहीं

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम भी इस सूची में चार 50-प्लस स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनकी स्थिर बल्लेबाज़ी और नेतृत्व क्षमता टीम को संतुलन प्रदान करती है। हालांकि फिलहाल 50+ स्कोर के मामले में डी कॉक और डिविलियर्स शीर्ष पर बने हुए हैं।

खिताब की ओर मजबूत कदम

187 रन का स्कोर और टॉप ऑर्डर का फॉर्म में होना दक्षिण अफ्रीका के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर डी कॉक इसी तरह लगातार प्रदर्शन करते रहे, तो टी20 विश्व कप में टीम की खिताबी उम्मीदें और मजबूत होंगी। क्विंटन डी कॉक का यह रिकॉर्ड न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह दर्शाता है कि दक्षिण अफ्रीका के पास बड़े मुकाबलों के लिए अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी मौजूद हैं।