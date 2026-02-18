स्पोर्ट्स डेस्क : दिल्ली के अरुण जेतली स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। UAE के खिलाफ मैच में दो विकेट हासिल करते ही वह टी20 विश्व कप इतिहास में तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया और अब वह श्रीलंका के महान लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।

साउथी को पछाड़ा, दूसरे स्थान पर पहुंचे

UAE के खिलाफ मुकाबले में नोर्त्जे ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया। दो विकेट लेते ही उनके कुल विकेटों की संख्या 37 हो गई। इसके साथ ही उन्होंने टिम साउथी (36 विकेट) को पीछे छोड़ दिया।टी20 विश्व कप में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले नोर्त्जे ने बड़े मंच पर अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की। उनकी गेंदबाजी में गति, उछाल और डेथ ओवरों में नियंत्रण उन्हें खास बनाता है।

मलिंगा का रिकॉर्ड खतरे में

तेज गेंदबाजों की इस सूची में सबसे ऊपर श्रीलंका के महान लसिथ मलिंगा का नाम है, जिनके नाम 38 विकेट दर्ज हैं। नोर्त्जे अब सिर्फ एक विकेट दूर हैं और अगले मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। मलिंगा लंबे समय तक टी20 क्रिकेट में यॉर्कर के लिए मशहूर रहे और उन्होंने कई टूर्नामेंटों में श्रीलंका को जीत दिलाई। लेकिन अब नोर्त्जे की निरंतरता उनके इस रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है।

टी20 विश्व कप में तेज गेंदबाजों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट

टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तेज गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रही है। उमर गुल (35 विकेट), ट्रेंट बोल्ट (34 विकेट) और मिशेल स्टार्क (32 विकेट) जैसे दिग्गज भी इस सूची में शामिल हैं। इन सभी गेंदबाजों ने अपने-अपने दौर में विरोधी टीमों को मुश्किल में डाला है, लेकिन मौजूदा समय में नोर्त्जे जिस लय में हैं, वह उन्हें इस सूची में शीर्ष पर पहुंचा सकता है।

38 - लसिथ मलिंगा

37 - एनरिक नोर्त्जे*

36 - टिम साउथी

35 - उमर गुल

34 - ट्रेंट बोल्ट

32 - मिशेल स्टार्क

अरुण जेतली स्टेडियम में प्रभावशाली स्पेल

दिल्ली की पिच पर जहां बल्लेबाजों को आमतौर पर मदद मिलती है, वहां नोर्त्जे ने अनुशासित गेंदबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने नई गेंद से आक्रामक शुरुआत की और मध्य ओवरों में भी रन गति पर अंकुश लगाया। उनकी तेज बाउंसर और सटीक यॉर्कर ने UAE के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी इस स्पेल ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई जिससे UAE 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना सका। नोर्त्जे के अलावा कॉर्बिन बॉश ने 3 विकेट झटके।