कोलकाता : ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमी-फाइनल में बिना हारे साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। प्रोटियाज सुपर 8 स्टेज में शानदार प्रदर्शन के बाद इस मुकाबले में आ रहे हैं, जहां उन्होंने पहले डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 76 रन से हराया था। एडेन मार्करम की लीडरशिप वाली टीम ने दो बार की चैंपियन, वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत पक्की की। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ करीबी जीत के साथ सुपर 8 कैंपेन का अंत किया।

दूसरी ओर न्यूजीलैंड का सुपर 8 कैंपेन मिला-जुला रहा जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ उनका पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अपने अगले मैच में अच्छा परफॉर्म किया और 61 रन से जबरदस्त जीत दर्ज की। मिचेल सेंटनर की लीडरशिप वाली टीम को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा। 3 पॉइंट्स मिलने के बावजूद वे अच्छे नेट रन रेट (NRR) के साथ अगले राउंड में पहुंच गए।

यह छठी बार होगा जब दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है क्योंकि ब्लैककैप्स ने वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को कभी नहीं हराया है। देखें आंकड़ें -

दोनों पहली बार 2007 वर्ल्ड कप क्वार्टर-फाइनल में मिले थे, जहां मेजबान साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी।

उनका दूसरा मुकाबला एक थ्रिलर साबित हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 में सिर्फ एक रन से जीत हासिल की थी।

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड 2010 वर्ल्ड कप में फिर से मिले, जहां प्रोटियाज ने बर्मिंघम में 13 रन से जीत हासिल की थी।

ब्लैककैप्स को 2014 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी चौथी हार मिली थी, जब वे सिर्फ दो रन से हारे थे।

दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया मुकाबला मौजूदा वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में हुआ था, जहां एडेन मार्करम की लीडरशिप वाली टीम ने अहमदाबाद में 7 विकेट से जीत हासिल की थी।