स्पोर्ट्स डेस्क : लंबे समय से फॉर्म और चयन दोनों से जूझ रहे पृथ्वी शॉ ने आखिरकार धमाकेदार वापसी का ऐलान किया। महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी पूर्व टीम मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में शानदार शतक ठोका। लेकिन पारी खत्म होते ही मैदान पर एक अप्रत्याशित घटना हुई, शॉ की मुशीर खान से गर्मागर्मी हो गई, जिसे अंपायरों को रोकना पड़ा।

पुरानी टीम के खिलाफ बल्ले से निकली आग

मंगलवार को हुए अभ्यास मैच में शॉ ने महाराष्ट्र के लिए मुंबई के खिलाफ सिर्फ़ 220 गेंदों में 181 रन बनाए। इस पारी में 21 चौके और तीन छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाज़ी ने न सिर्फ़ विरोधी गेंदबाजों को परेशान किया बल्कि चयनकर्ताओं को भी यह याद दिलाया कि वह अब भी घरेलू क्रिकेट में बड़ा नाम हैं।

मुशीर खान से मैदान पर टकराव

आउट होने के बाद शॉ और मुंबई के युवा ऑलराउंडर मुशीर खान के बीच बहस हो गई। मुशीर ने विकेट गिरने के बाद जोरदार सेलिब्रेशन किया, जिससे शॉ भड़क गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति बिगड़ने लगी, तब जाकर अंपायर और साथी खिलाड़ी बीच-बचाव करने पहुंचे। बाद में मामला शांत कराया गया।

Heated exchange between Prithvi Shaw and Mumbai players after his wicket! pic.twitter.com/l9vi1YgeYs — INSANE (@1120_insane) October 7, 2025

नई शुरुआत की कोशिश में पृथ्वी शॉ

27 वर्षीय शॉ का करियर पिछले कुछ वर्षों में विवादों और अनुशासनहीनता के कारण प्रभावित हुआ। आईपीएल 2025 की नीलामी में कोई टीम उन्हें नहीं खरीद पाई। अब महाराष्ट्र ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। शॉ अब पहले से अधिक फिट और केंद्रित नजर आ रहे हैं, और इस प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है।