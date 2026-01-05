Go to PunjabKesari.in

Sports
स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज 2025-26 के पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन जो रूट ने अपना 41वां टेस्ट शतक जड़ते हुए एक बार फिर इंग्लैंड को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिन का खेल खत्म होते-होते मुकाबले की दिशा बदल गई। रूट की 160 रन की शानदार पारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम सिडनी टेस्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम रही। तीसरे सत्र में ट्रैविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया।

इंग्लैंड 384 पर सिमटी, रूट को नहीं मिला साथ

दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 211/3 से की, लेकिन हैरी ब्रूक जल्दी आउट हो गए। ब्रूक ने 97 गेंदों में 84 रन बनाए और रूट के साथ चौथे विकेट के लिए 171 रन की अहम साझेदारी की। कप्तान बेन स्टोक्स बल्ले से नाकाम रहे और मिशेल स्टार्क की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। यह 14वीं बार था जब स्टार्क ने स्टोक्स को आउट किया। जेमी स्मिथ ने 46 रन बनाए, जबकि विल जैक्स और ब्रायडन कार्स बड़ी पारी नहीं खेल सके। रूट 242 गेंदों में 160 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की पूरी टीम 97.3 ओवर में 384 रन पर ढेर हो गई।

हेड का तूफान, ऑस्ट्रेलिया ने तेज़ी से घटाया अंतर

जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत में जेक वेदराल्ड को स्टोक्स ने आउट किया, लेकिन दूसरे छोर से ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। हेड ने सिर्फ 55 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उनके साथ मार्नस लाबुशेन ने 48 रन बनाए और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई। लाबुशेन को स्टोक्स ने आउट किया, लेकिन हेड का आक्रमण जारी रहा।

बारिश ने रोका खेल, हेड 91 पर नाबाद

माइकल नेसर नाइटवॉचमैन के रूप में क्रीज पर आए और एक गेंद हाथ पर लगने के बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। खराब रोशनी और बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल आगे नहीं बढ़ सका। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। ट्रैविस हेड 87 गेंदों में 91 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 15 चौके शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया अब भी 218 रन पीछे है, लेकिन उनके पास आगे मजबूत बल्लेबाजी क्रम मौजूद है।