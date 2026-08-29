नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-0 से सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी से खास प्रभाव छोड़ा और उन्हें 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रसिद्ध कृष्णा को यह खास मेडल टीम के परफॉर्मेंस एनालिस्ट हरि प्रसाद मोहन ने दिया। जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में प्रसिद्ध भारत के सबसे प्रभावी तेज गेंदबाज रहे।

दो टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके 7 विकेट

श्रीलंका दौरे पर प्रसिद्ध कृष्णा ने दो टेस्ट मैचों में कुल 7 विकेट हासिल किए। उन्होंने 24.57 की औसत से गेंदबाजी की और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/52 रहा। भारत की गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा स्पिनर मानव सुथार ने 16 और रविंद्र जडेजा ने 8 विकेट हासिल किए। हालांकि, प्रसिद्ध ने तेज गेंदबाजी विभाग में अपनी उपयोगिता साबित की और मुश्किल परिस्थितियों में लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया।

हरि प्रसाद ने बताया क्यों मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर' अवॉर्ड

मेडल देते हुए टीम के परफॉर्मेंस एनालिस्ट हरि प्रसाद मोहन ने प्रसिद्ध कृष्णा के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध ने मुश्किल परिस्थितियों में भी गेंद से बल्लेबाजों से लगातार सवाल पूछे और मौके मिलने पर टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाए।

हरि प्रसाद ने BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, 'सीरीज का इम्पैक्ट प्लेयर उस खिलाड़ी को दिया जा रहा है जिसने कड़ी मेहनत की, गेंद को बात करने पर मजबूर किया और इन मुश्किल परिस्थितियों में भी बल्लेबाजों से सही सवाल पूछे। जब भी उसे मौका मिला, उसने गेंद से प्रभाव डाला।'

उन्होंने प्रसिद्ध की एक और खासियत का जिक्र करते हुए कहा, 'कोलंबो पहुंचने के बाद से ही वह मुझसे लगातार काफी डेटा मांग रहा था। ईमानदारी से कहूं तो इस टीम में अगर कोई दूसरा काम एनालिस्ट के रूप में कर सकता है, तो वह प्रसिद्ध कृष्णा हैं।' हरि प्रसाद ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, 'उसकी लगातार मेहनत, विकेट, प्रभाव और मेरे लिए उसके बहुत ज्यादा सवालों के लिए, जिन्हें सुनना मुझे पसंद है, यह पुरस्कार प्रसिद्ध कृष्णा को जाता है।'

प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम के हर सदस्य को दिया श्रेय

अवॉर्ड मिलने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम के सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच में सिर्फ मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की मेहनत नहीं होती, बल्कि सपोर्ट स्टाफ, रिजर्व खिलाड़ियों और अन्य सदस्यों का भी अहम योगदान रहता है।

प्रसिद्ध ने कहा, 'आप सभी में से किसी एक के बिना भी यह संभव नहीं होता। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से उनका श्रेय मिला है, लेकिन टीम के आसपास मौजूद हर व्यक्ति का भी इसमें बहुत योगदान है।'

उन्होंने टेस्ट मैच के दौरान लंबे अभ्यास सत्रों और टीम के सपोर्ट सिस्टम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'टेस्ट मैच के दौरान आप यहां कैंप में रहते हैं। हमने हर सेशन में इतनी लंबी प्रैक्टिस की और आप सभी को काम करते हुए देखा। इतनी गर्मी में भी लोग बाहर बैठे और खड़े रहे, पानी पहुंचाने में मदद की। रिजर्व खिलाड़ी भी बाहर से आकर हम सभी की मदद करते रहे।'

प्रसिद्ध ने आगे कहा, 'यह मेहनत हम सभी को बहुत आगे ले जाएगी। टीम को इसी तरह चलना चाहिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।'

भारत ने पहली पारी में बनाया 503/9 का विशाल स्कोर

मुकाबले की बात करें तो भारत ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 503/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 117 रन की पारी खेली। उन्होंने 193 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके लगाए। ध्रुव जुरेल ने भी नाबाद 115 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

ऋषभ पंत ने 89 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कप्तान शुभमन गिल ने भी 108 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से असिता फर्नांडो ने चार विकेट हासिल किए।

श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर ऑलआउट

भारत के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 290 रन पर ऑलआउट हो गई। हालांकि, श्रीलंका के लिए दिनुशा ने शानदार शतक लगाया। दिनुशा ने 162 गेंदों पर 103 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पसिंदु सूरियाबंदर ने भी 133 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली।

भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट हासिल किए और श्रीलंका को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकने में अहम भूमिका निभाई।

फॉलोऑन के बाद भी श्रीलंका ने बचाया मैच

भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया। दूसरी पारी में श्रीलंका एक समय 218/6 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन दिनुशा और केशरा नुवांथा ने मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों के बीच 112 रन की साझेदारी हुई। केशरा नुवांथा ने 150 गेंदों में 46 रन बनाए और दिनुशा ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 133 रन बनाए।

दिनुशा का यह सीरीज का तीसरा शतक था। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उनका अच्छा साथ दिया और लंबे समय तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 429/9 पर घोषित/समाप्त की और मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बावजूद भारत ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली।

अब प्रसिद्ध की नजरें आगे के टेस्ट असाइनमेंट पर

श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर भारतीय टेस्ट टीम में अपनी उपयोगिता साबित की है। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने लगातार विकेट हासिल किए। अब इस प्रदर्शन से प्रसिद्ध का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा और आगामी टेस्ट असाइनमेंट में भी उनके प्रदर्शन पर नजर रहेगी।