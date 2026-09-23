ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की है। घरेलू समर सीजन की पहली 'ब्लैककैप्स' (न्यूजीलैंड टीम) टीम में सात तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के अनुसार व्हाइट-बॉल कप्तान मिशेल सैंटनर पांच मैचों की इस सीरीज के लिए टीम की कप्तानी करेंगे। यह सीरीज 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में शुरू होगी और 11 दिनों तक चार शहरों में खेली जाएगी। यह T20I सीरीज भारत के न्यूजीलैंड दौरे का हिस्सा है, जिसमें पांच वनडे और दो टेस्ट मैच भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के अनुसार पहले मैच से एक महीने पहले ही इस दौरे के लिए 76,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

इस साल की शुरुआत में ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में भारत के बाद उपविजेता रही न्यूजीलैंड टीम के 13 खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर रहने वाले स्पिन ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल और तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की टीम में वापसी हुई है। 34 वर्षीय मिल्ने, जिन्होंने 56 इंटरनेशनल मैचों सहित कुल 243 T20 मैच खेले हैं, एक साल से भी ज्यादा समय पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 'ब्लैककैप्स' के लिए खेलने के बाद नेशनल टीम में लौट रहे हैं। वह लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और जैकब डफी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ-साथ युवा तेज गेंदबाज जैक फोल्क्स और नाथन स्मिथ वाली तेज गेंदबाजी यूनिट में शामिल होंगे।

बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रवींद्र T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि पिछले हफ्ते एक प्रमोशनल शूट के दौरान उनके दाहिने कंधे का जोड़ अपनी जगह से हट गया था। उनके ठीक होने में लगभग छह हफ्ते लगने की उम्मीद है और वे 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत के खिलाफ शुरू होने वाली ODI सीरीज में वापसी करने का लक्ष्य बना रहे हैं। जबरदस्त हिटिंग करने वाले ओपनर टिम सीफर्ट और फिन एलन टी20 वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार टॉप ऑर्डर में एक साथ खेलेंगे।

एलन ने ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में 33 गेंदों पर तूफानी नाबाद शतक लगाया था, जबकि सीफर्ट ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए थे, जिससे न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी। सीफर्ट को 'द हंड्रेड' में 168 के स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया था, जिसमें फाइनल में 38 गेंदों पर मैच जिताने वाले 72 रन भी शामिल थे। तेज गेंदबाज बेन सियर्स को सिलेक्शन के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वे टखने की चोट से उबर रहे हैं।

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की T20I टीम :

मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फ़र्ग्यूसन, जैक फोल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ।