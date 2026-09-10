नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले टीम इंडिया को खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर बड़ी राहत मिली है। जसप्रीत बुमराह और नितीश कुमार रेड्डी अपनी-अपनी चोट से उबरकर वापसी के लिए तैयार हैं, जबकि हार्दिक राणा की फिटनेस अभी चिंता का विषय बनी हुई है। राणा के सीरीज से बाहर होने की संभावना है।

हार्दिक राणा की फिटनेस पर आया अपडेट

भारत के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज हार्दिक राणा अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज से पहले पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। वह उन चार खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर टीम में जगह दी गई थी। एक BCCI सूत्र ने PTI को बताया, 'वह अभी तक अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। उन्हें और समय की जरूरत होगी।' इस अपडेट के बाद राणा के 13 सितंबर से दिल्ली में शुरू होने वाली सीरीज में खेलने की संभावना काफी कम हो गई है।

बुमराह और नितीश रेड्डी की वापसी तय

जहां हार्दिक राणा की फिटनेस ने टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ाई है, वहीं भारत के लिए दो बड़ी राहत की खबरें हैं। तेज गेंदबाजी के प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी अपनी चोट से उबर चुके हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी के लिए तैयार हैं। BCCI सूत्र ने कहा, 'बुमराह और रेड्डी दोनों अपनी वापसी की राह पर हैं।'

वहीं ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पहले ही फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय टीम को सीरीज से पहले अपने प्रमुख खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर बड़ी राहत मिली है।

राणा की वापसी के बाद फिर बढ़ी फिटनेस की चिंता

हार्दिक राणा ने लंबे समय तक चोट से बाहर रहने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की थी। चोट के कारण वह ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 और IPL 2026 में भी नहीं खेल पाए थे। राणा को इंग्लैंड दौरे के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह लंबे समय तक टीम से बाहर रहे। अब एक बार फिर हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाने के कारण उनकी अफगानिस्तान टी20I सीरीज में उपलब्धता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी है भारत की टी20I टीम

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज के लिए भारत की टीम में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे और तिलक वर्मा जैसे प्रमुख बल्लेबाज भी शामिल हैं।

भारत की टी20I टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

राणा फिट नहीं हुए तो कौन ले सकता है उनकी जगह?

अगर हार्दिक राणा समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए कई तेज गेंदबाज दावेदार हैं। प्रिंस यादव इनमें प्रमुख विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर टी20I डेब्यू किया था। प्रिंस ने आयरलैंड के खिलाफ तीन विकेट लिए थे। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20I मैचों में उन्होंने दो विकेट हासिल किए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टी20I मैचों में भी उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए थे।

मयंक यादव भी दौड़ में शामिल

मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20I मैचों में वापसी करते हुए पांच विकेट हासिल किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, वह एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम के नेट गेंदबाजों में भी शामिल हैं। ऐसे में पूरी ताकत वाली भारतीय टीम में मयंक यादव को मौका मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर राणा उपलब्ध नहीं होते हैं तो चयनकर्ता उनके नाम पर विचार कर सकते हैं।

अशोक शर्मा भी विकल्प

अशोक शर्मा ने भी जिम्बाब्वे दौरे पर अपना टी20I डेब्यू किया था। उन्होंने दो टी20I मैचों में एक विकेट हासिल किया और अपनी किफायती गेंदबाजी से प्रभावित किया। राणा की जगह लेने के लिए अशोक शर्मा भी विकल्प हो सकते हैं, हालांकि उन्हें प्रिंस यादव और मयंक यादव से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है।

मोहम्मद सिराज सबसे अनुभवी विकल्प

हार्दिक राणा की जगह लेने के लिए मोहम्मद सिराज भी एक विकल्प हैं। हालांकि, फिलहाल सि