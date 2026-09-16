नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2027 की नीलामी भारत में कराने का फैसला किया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंगलवार को हुई बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। हाल के वर्षों में दुबई, जेद्दा और अबू धाबी जैसे विदेशी शहरों में नीलामी आयोजित होने के बाद अब मिनी-ऑक्शन को भारत वापस लाया जाएगा।

भारत में होगी आईपीएल 2027 की मिनी-नीलामी

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि आईपीएल 2027 की नीलामी भारत में आयोजित की जाएगी। यह एक मिनी-ऑक्शन होगा, इसलिए बीसीसीआई और आईपीएल ने इस आयोजन को देश में ही कराने का फैसला किया है।

इससे पहले 2023 की नीलामी कोच्चि में हुई थी। इसके बाद हाल के वर्षों में आईपीएल नीलामी के लिए दुबई, जेद्दा और अबू धाबी जैसे विदेशी शहरों को चुना गया था। अब बीसीसीआई ने नीलामी को फिर से भारत लाने का निर्णय लिया है।

फ्रैंचाइजी की चिंताओं को ध्यान में रखकर फैसला

नीलामी को भारत में कराने का फैसला उन फ्रैंचाइजी की चिंताओं के अनुरूप है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को विदेश ले जाने में आने वाली लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल चुनौतियों पर चिंता जताई थी।

माना जा रहा है कि बीसीसीआई के सदस्यों ने पिछले साल अबू धाबी में हुई नीलामी के दौरान फ्रैंचाइजी की इन चिंताओं पर विचार किया था। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल ने इस साल के मिनी-ऑक्शन के लिए भारत के किसी शहर को चुनने का फैसला किया।

नीलामी के शहर का फैसला कैसे होगा?

आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए स्थल का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। शहर का चयन फ्रैंचाइजी और उनके प्रतिनिधिमंडलों के लिए होटल तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाला शादी का सीजन है। इस दौरान कई शहरों में फाइव-स्टार होटलों की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नीलामी स्थल का चयन होटल की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

बीसीसीआई को नीलामी आयोजन के लिए कुछ रातों तक 100 से अधिक कमरों की जरूरत होगी। इसलिए फ्रैंचाइजी, उनके प्रतिनिधियों और आयोजन से जुड़े अधिकारियों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी होगा।

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर फैसला नहीं

गवर्निंग काउंसिल ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लगभग एक महीने बाद काउंसिल की एक और बैठक होने की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि ज्यादातर फ्रैंचाइजी इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ हैं। हालांकि, कुछ टीमों का मानना है कि इस नियम को कम से कम एक और सीजन तक जारी रखा जा सकता है।

फ्रैंचाइजी क्यों चाहती हैं नियम जारी रखना?

कुछ फ्रैंचाइजी का तर्क है कि नियम सही है या नहीं, उन्होंने अपनी टीमों का निर्माण इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया है। ऐसे में नियम को अचानक हटाने के बजाय अगले साल तक फैसला टालना बेहतर होगा। गवर्निंग काउंसिल की अगली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने और अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। फिलहाल इम्पैक्ट प्लेयर नियम के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।