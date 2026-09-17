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नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है, जबकि जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी और पंजाब और मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर नमन धीर को पहली बार सीनियर भारतीय टीम में जगह मिली है। शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल उपकप्तान होंगे।

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी

चयनकर्ताओं ने वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शामिल कर भारतीय टॉप ऑर्डर को अनुभव और स्थिरता दी है। दोनों खिलाड़ियों ने 2024 टी20 विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वे अब भी भारतीय योजनाओं का अहम हिस्सा हैं।

2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित और विराट का अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। दोनों दिग्गज बल्लेबाज टीम को बड़े मुकाबलों में मजबूती देने के साथ-साथ अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने में भी भूमिका निभाएंगे।

शुभमन गिल को कप्तानी, केएल राहुल उपकप्तान

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। राहुल टीम में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

चयनकर्ताओं ने अनुभवी वनडे खिलाड़ियों के साथ कई युवा विकल्पों को टीम में शामिल किया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय टीम के कई नियमित सफेद गेंद वाले खिलाड़ी जापान में होने वाले एशियन गेम्स की ड्यूटी पर रहेंगे।

नमन धीर को मिला पहला सीनियर टीम कॉल-अप

टीम चयन की सबसे बड़ी खबर 26 वर्षीय बल्लेबाजी ऑलराउंडर नमन धीर का शामिल होना है। नमन धीर ने घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, फिनिशिंग क्षमता और उपयोगी ऑफ-स्पिन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

पंजाब टी20 लीग में तूफानी पारी

नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में सिर्फ 64 गेंदों पर 173 रन की शानदार पारी खेली थी। इस पारी ने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट खेलने की क्षमता को सामने रखा।

मुंबई इंडियंस और इंडिया ए का अनुभव

मुंबई इंडियंस के लिए मध्यक्रम में नमन धीर ने लगातार मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। उनका स्ट्राइक रेट 164 से अधिक के आसपास रहा है। उन्होंने इसी आक्रामक अंदाज को लिस्ट-ए क्रिकेट और इंडिया ए के मुकाबलों में भी आगे बढ़ाया।

टीम को देंगे ऑलराउंड विकल्प

नमन धीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मध्यक्रम से लेकर निचले क्रम तक अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं। इसके अलावा, उनकी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी टीम मैनेजमेंट को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प भी देगी। वह जरूरत पड़ने पर कुछ उपयोगी ओवर डाल सकते हैं।

औकिब नबी को भी टीम में मिली जगह

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को भी भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है। वह मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के साथ तेज गेंदबाजी विभाग का हिस्सा होंगे। औकिब नबी के चयन से जम्मू-कश्मीर के घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को भी मान्यता मिली है। युवा तेज गेंदबाज को अब सीनियर स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा।

ध्रुव जुरेल बैकअप विकेटकीपर

केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को टीम में जगह दी गई है। वहीं, ऋषभ पंत को इरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वजह से पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

नितीश कुमार रेड्डी की एशियन गेम्स से वापसी

ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स की टीम से हटाकर वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध कराया गया है। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबलों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। नितीश की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षमताएं टीम के संतुलन के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

एशियन गेम्स के कारण कई नियमित खिलाड़ी बाहर

एशियन गेम्स 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान में आयोजित होंगे। इसकी तारीखें वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबलों से टकरा रही हैं। इसी कारण कई नियमित खिलाड़ी वनडे टीम में उपलब्ध नहीं हैं। इन खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी एशियन गेम्स से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

IND vs WI वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के भारत दौरे का पहला चरण होगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज भी खेली जाएगी।

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026.