नई दिल्ली: भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बीच बड़ा झटका लगा है। अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण सीरीज के बाकी दोनों मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। वरुण को साइड स्ट्रेन की समस्या बताई जा रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाना है।

साइड स्ट्रेन के कारण सीरीज से बाहर हुए वरुण

भारत ने 13 सितंबर को खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया था। इस मुकाबले के बाद वरुण चक्रवर्ती ने भारत की पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद पता चला कि वह चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे और तीसरे टी20 मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वरुण की चोट को साइड स्ट्रेन बताया जा रहा है।

2026 में लगातार चोटों से परेशान रहे वरुण

वरुण चक्रवर्ती के लिए साल 2026 चोटों के लिहाज से काफी मुश्किल रहा है। आईपीएल 2026 की शुरुआत में उनके पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की चोट लगी, जिसके कारण वह सीरीज के बीच में ही बाहर हो गए थे। लगातार चोटों के कारण उनकी लय और फॉर्म पर भी असर पड़ा। अब अफगानिस्तान सीरीज में वापसी के तुरंत बाद एक और चोट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

रिहैब के बाद अफगानिस्तान सीरीज में की थी वापसी

वरुण ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद अपनी फिटनेस साबित की थी। इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने वापसी का शानदार प्रदर्शन किया। वरुण ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया था। हालांकि, उनकी वापसी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और नई चोट के कारण वह सीरीज के अंतिम दो मैचों से बाहर हो गए।

एशियन गेम्स में खेलने पर भी संकट

वरुण चक्रवर्ती की ताजा चोट से एशियन गेम्स 2026 में उनके खेलने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। भारत को एशियन गेम्स के दौरान 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एक अहम टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलना है। इसके बाद भारत का मुख्य अभियान जापान के निसिन में 28 सितंबर से शुरू होगा। ऐसे में वरुण की फिटनेस और टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता पर भारतीय टीम प्रबंधन की नजर रहेगी।

हार्षित राणा भी चोट के कारण हुए थे बाहर

भारतीय टीम में फिटनेस से जुड़ी चिंता सिर्फ वरुण चक्रवर्ती तक सीमित नहीं है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शुरुआत में अफगानिस्तान सीरीज और एशियन गेम्स दोनों के लिए चुना गया था, लेकिन उनका चयन मेडिकल क्लीयरेंस पर निर्भर था। समय पर फिट नहीं हो पाने के कारण हर्षित राणा को टीम से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह यश ठाकुर को शामिल किया गया।

बुमराह समेत कई खिलाड़ी हाल ही में लौटे

भारतीय टीम के कई अन्य प्रमुख खिलाड़ी भी हाल ही में अपने रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम पूरे करके मैदान पर लौटे हैं। इनमें प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अलावा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल हैं। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की चोट भारतीय टीम के लिए एक और फिटनेस चिंता बनकर सामने आई है।

अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी मुकाबले

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाकी दो मुकाबले इस प्रकार हैं:

दूसरा टी20 इंटरनेशनल: 15 सितंबर 2026

तीसरा टी20 इंटरनेशनल: 17 सितंबर 2026

वरुण चक्रवर्ती इन दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे।