नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से हुई उनकी मुलाकात में सिर्फ ट्रॉफी की बातें नहीं हुईं, बल्कि टैटू और स्किनकेयर रूटीन जैसे हल्के-फुल्के विषयों पर भी हंसी-मज़ाक देखने को मिला।

नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया, कोच अमोल मजूमदार और बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास के साथ बुधवार को प्रधानमंत्री निवास पहुंची।

प्रधानमंत्री मोदी ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। क्रिकेट में अच्छा होता है तो पूरा देश खुश होता है, और कुछ गलत होता है तो सब दुखी हो जाते हैं।'

इसके बाद पीएम मोदी ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से उनके हनुमान टैटू और “जय श्री राम” इंस्टाग्राम बायो के बारे में मज़ाकिया अंदाज़ में पूछा। दीप्ति ने जवाब दिया, 'मुझे उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। जब मुश्किल में होती हूं, तो उनका नाम लेने से आत्मविश्वास मिलता है।'

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, '2017 में आपसे हुई बातचीत ने हमें प्रेरित किया था। छह-सात सालों की मेहनत के बाद आखिरकार यह वर्ल्ड कप भारत की धरती पर जीतना हमारे लिए भाग्य की बात है।'

कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि इंग्लैंड दौरे के दौरान उन्होंने टीम से कहा था कि 'हमें किसी राजा के साथ नहीं, बल्कि पीएम मोदी के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली तस्वीर चाहिए और आज वह सपना पूरा हुआ।'

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि वे अपने-अपने स्कूल जाकर बच्चों से बातचीत करें और उन्हें खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा, 'अगर आप हर साल तीन स्कूलों में जाकर बच्चों से मिलेंगी, तो वे जीवनभर आपको याद रखेंगे और यह आपके लिए भी प्रेरणा का काम करेगा।'