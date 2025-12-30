स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भरोसेमंद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर खड़ी हैं। श्रीलंका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20I सीरीज के आखिरी मुकाबले में वह WT20I की सबसे सफल गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं।

एक विकेट से टूटेगा बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा के नाम फिलहाल WT20I में 151 विकेट दर्ज हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी तेज गेंदबाज मेगन शुट के साथ संयुक्त रूप से इस सूची में शीर्ष पर हैं। श्रीलंका के खिलाफ अगर दीप्ति एक भी विकेट लेने में सफल रहती हैं तो वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाएंगी।

सीरीज में अब तक कैसा रहा दीप्ति का प्रदर्शन

इस सीरीज में दीप्ति शर्मा ने अहम मौकों पर टीम के लिए योगदान दिया है। पहले टी20I में उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर एक विकेट झटका। चोट के कारण वह दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाई, लेकिन तीसरे मैच में वापसी करते हुए उन्होंने 3 विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी। हालांकि चौथे टी20I में वह थोड़ी महंगी साबित हुई और चार ओवर में 31 रन लुटा बैठीं।

भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

भारतीय महिला टीम इस समय सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला पांचवां और आखिरी टी20I भारत के लिए सीरीज क्लीन स्वीप करने का सुनहरा अवसर होगा। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत की तीसरी 5-0 की टी20I सीरीज जीत होगी।

WT20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज (टॉप-5)

मेगन शुट (ऑस्ट्रेलिया) – 151 विकेट

दीप्ति शर्मा (भारत) – 151 विकेट

हेनरिएट इशिम्वे (रवांडा) – 144 विकेट

निदा डार (पाकिस्तान) – 142 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – 139 विकेट

2025 में भारतीय महिला टीम का शानदार सफर

साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यादगार रहा है। टीम इंडिया ने नवंबर में अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रचा। अब महिला टीम साल के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर इस सफल साल का शानदार अंत करना चाहेगी, वहीं दीप्ति शर्मा के पास इस मुकाबले को व्यक्तिगत रूप से भी यादगार बनाने का मौका होगा।