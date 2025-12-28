स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शादी के करीब एक साल बाद अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया। शुक्रवार को करनाल में पहला रिसेप्शन देने के बाद शनिवार को दिल्ली के द लीला पैलेस में दूसरा रिसेप्शन हुआ, जिसमें खेल, राजनीति और समाज जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई।

पीएम नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया नवविवाहित जोड़े का मान

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में आयोजित रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी की मौजूदगी ने इस समारोह को और खास बना दिया। इससे पहले करनाल में हुए रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी नीरज और हिमानी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे।

BIG NEWS 🚨 Prime Minister Narendra Modi attended the wedding reception of Olympic gold medallist Neeraj Chopra and tennis player Himani Mor.



3 Dhurandhars in one frame ♥️ https://t.co/AR0SWVdlEb pic.twitter.com/oDE0gxS5TS — News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 28, 2025

7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई थी मुलाकात

रिसेप्शन से कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मिले थे। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा था कि दोनों के साथ खेल समेत कई विषयों पर बातचीत हुई।

प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी शादी

नीरज और हिमानी ने इसी साल जनवरी में बेहद निजी समारोह में शादी की थी, जिसकी जानकारी बाद में सामने आई। हिमानी मोर पूर्व टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका की फ्रैंकलिन पीयर्स यूनिवर्सिटी, न्यू हैम्पशर से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन में भी शिक्षा हासिल की है।

नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम खेल सफर

नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में वह सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। इसके अलावा नीरज वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग में भी भारत का परचम लहरा चुके हैं।

