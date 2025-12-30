स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच गई हैं। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने से वह सिर्फ एक विकेट दूर हैं। फिलहाल दीप्ति ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के साथ 151 विकेट पर बराबरी पर हैं। यह रिकॉर्ड वह मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पांचवें और अंतिम T20I में अपने नाम कर सकती हैं।

T20I में रिकॉर्ड की दहलीज पर

दीप्ति शर्मा ने अब तक 132 T20I मैचों में 18.94 की शानदार औसत से 151 विकेट झटके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 रहा है। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I में कविशा दिलहारी को आउट करते ही उन्होंने 150 विकेट का आंकड़ा पार किया और पुरुष व महिला क्रिकेट दोनों में यह कारनामा करने वाली पहली भारतीय बन गईं। भारत पहले ही सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, जिससे यह मुकाबला दीप्ति के लिए और भी खास हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऊंची छलांग

तीसरे T20I में 3/18 के प्रभावशाली स्पेल ने दीप्ति को एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी को पीछे छोड़ते हुए सभी महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। फिलहाल उनके नाम 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ इंग्लैंड की कैथरीन साइवर ब्रंट (335 विकेट) और भारत की महान झूलन गोस्वामी (355 विकेट) हैं।

वनडे और टेस्ट में भी दमदार रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में दीप्ति शर्मा भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने 121 मैचों में 27.32 की औसत से 162 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/20 रहा है। उनके नाम तीन चार-विकेट हॉल और चार पांच-विकेट हॉल दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, पांच टेस्ट में 18.10 की औसत से 20 विकेट, जिसमें एक चार विकेट और एक पांच विकेट हॉल शामिल है।

ऑलराउंडर के रूप में बेजोड़ उपलब्धि

दीप्ति शर्मा सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्ले से भी उतनी ही प्रभावी रही हैं। वह T20 इंटरनेशनल में 1000 रन और 150 विकेट पूरे करने वाली पहली क्रिकेटर हैं, चाहे पुरुष हों या महिला। उन्होंने 132 T20I मैचों में 1,100 रन बनाए हैं, औसत 23.40 और स्ट्राइक रेट 104.26 रहा है, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

इतिहास रचने का सुनहरा मौका

अब सभी की निगाहें तिरुवनंतपुरम में होने वाले आखिरी मुकाबले पर टिकी हैं। एक विकेट और दीप्ति शर्मा महिला T20I इतिहास में सबसे ऊपर होंगी। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर का सुनहरा अध्याय बनेगी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए भी गर्व का पल होगी।