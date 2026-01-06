स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड ICC महिला T20I बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर लौट आई हैं जबकि भारत की दीप्ति शर्मा मंगलवार को जारी नई सूची में झटका लगा है और वह एक स्थान नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर आ गई हैं।

सदरलैंड ने 736 की रेटिंग के साथ नंबर 1 स्थान फिर से हासिल किया, यह वही रेटिंग है जो उनके पास अगस्त 2025 में पहली बार टॉप पर पहुंचने पर थी। दीप्ति के नीचे आने से टॉप पर उनका छोटा सा कार्यकाल खत्म हो गया है, हालांकि भारतीय ऑलराउंडर सबसे छोटे फॉर्मेट में एलीट गेंदबाजों में बनी हुई हैं।

रैंकिंग अपडेट 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में हुए हालिया T20I मैच के बाद आया है, जहां भारत ने 7 विकेट पर 175 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया था। इस मैच में तीन बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा पार किया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अहम भूमिका निभाई। उनकी 43 गेंदों पर 68 रन की पारी ने न सिर्फ भारत की पारी को संभाला, बल्कि उन्हें 634 रेटिंग पॉइंट्स के साथ T20I बैटिंग रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंचने में भी मदद की।

श्रीलंका के कड़े प्रतिरोध के बावजूद लक्ष्य उनकी पहुंच से बाहर साबित हुआ। ओपनर हसिनी परेरा ने 42 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेलकर पीछा करने की शुरुआत की, जबकि मेहमान टीम ने कप्तान चमारी अटापट्टू को जल्दी ही 2 रन पर खो दिया था। परेरा की पारी ने उन्हें 490 पॉइंट्स के साथ बैटिंग रैंकिंग में 31 स्थान ऊपर चढ़कर 40वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

उन्हें इमेश दुलानी से समर्थन मिला जिन्होंने 39 गेंदों में 50 रन की सुनिश्चित पारी में आठ चौके लगाए। अपने अंतरराष्ट्रीय T20 करियर के सिर्फ 6 मैचों में दुलानी 77 स्थान ऊपर चढ़कर पहली बार टॉप 100 बल्लेबाजों में शामिल हो गईं।

दीप्ति ने भले ही नंबर 1 बॉलिंग स्थान खो दिया फिर भी उनका प्रदर्शन प्रभावी रहा, उन्होंने चार ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। इस प्रदर्शन ने यह सुनिश्चित किया कि वह 382 पॉइंट्स के साथ T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी रहें। भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने भी ऑलराउंडर सूची में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की, 11 गेंदों पर 27 रन नाबाद बनाने और मैच में एक विकेट लेने के बाद 21 स्थान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर पहुंच गईं।