स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 की पांच टेस्ट मैचो की सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल की प्रशंसा की। खेल के सबसे लंबे प्रारूप से रोहित शर्मा के संन्यास के बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रोमोट किए गए राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 पारियो में 532 रन बनाए, जिससे उनका सीरीज का अंत शुभमन गिल और जो रूट के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में हुआ।

रिकॉर्ड तोड़ सीरीज 2-2 से ड्रॉ होने के बाद, भारत के शुभमन गिल और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली का मानना है कि केएल राहुल को पर्याप्त श्रेय नहीं दिया गया।

मोईन ने कहा, 'मुझे लगता है कि लोगो को इस बात का अंदाजा नही है कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी कितना अच्छा है, खासकर सलामी बल्लेबाजी में। इंग्लैंड में पिछली सीरीज में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन शानदार है। मुझे लगता है कि शुभमन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और उनका प्रदर्शन लाजवाब था, लेकिन मुझे लगता है कि टीम में केएल की भूमिका शायद पिछले कुछ सालो में मैंने उन्हें खेलते हुए सबसे अच्छी देखी है।'

मोईन ने आगे कहा, 'वह बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और मुझे सच में लगता है कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियो में से एक है, और मैं यह बात काफी समय से कह रहा हूं। कभी-कभी मुझे लगता है कि वह हैंडब्रेक नहीं हटाते, बस थोड़ा और खुलकर खेले, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियो में से एक है।'

गौर है कि केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना नौवा टेस्ट शतक लगाया और उसके बाद लॉर्ड्स में अपना दसवा शतक लगाया। इसके बाद, वह लॉर्ड्स में कई टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज और दिलीप वेंगसरकर के बाद कुल मिलाकर दूसरे भारतीय बन गए।