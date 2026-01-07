सिडनी: एशेज 2025-26 में पहले से संघर्ष कर रही इंग्लैंड टीम की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गई, जब सिडनी टेस्ट के चौथे दिन कप्तान बेन स्टोक्स ग्रोइन इंजरी के चलते मैदान छोड़कर बाहर चले गए। यह चोट न सिर्फ मौजूदा मुकाबले के लिए झटका है, बल्कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम के भविष्य, नेतृत्व और खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

चौथे दिन क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्टोक्स ने नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन ओवर के बीच में ही वह अचानक असहज नजर आए। उन्होंने दाहिनी ग्रोइन (एडडक्टर) को पकड़ते हुए गेंदबाजी रोकी और सीधे मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड टीम ने बाद में पुष्टि की कि उनकी चोट का आकलन किया जा रहा है और फिलहाल वापसी को लेकर कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।

स्टोक्स के बाहर जाने के बाद जैकब बेथेल ने ओवर पूरा किया, जबकि उपकप्तान हैरी ब्रूक को अचानक नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। यह दृश्य इस पूरी एशेज सीरीज की कहानी को बयां करता है, जहां इंग्लैंड की योजनाएं बार-बार बिगड़ती नजर आई हैं।

एशेज दौरा: उम्मीदों से चोटों तक

इंग्लैंड इस दौरे पर तेज गेंदबाजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर उतरा था, लेकिन पूरी सीरीज में चोटें ही सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरीं। मार्क वुड पहले टेस्ट के बाद बाहर हुए, जोफ्रा आर्चर साइड स्ट्रेन से जूझते रहे, गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सिडनी टेस्ट नहीं खेल सके, अब स्टोक्स की चोट ने इस सूची को और लंबा कर दिया है।

ऑस्ट्रेलिया का दबदबा

सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 567 रन ठोक दिए, जिससे इंग्लैंड पर करारी हार का खतरा मंडराने लगा है। सीरीज में 4–1 से हार लगभग तय मानी जा रही है। तीन टेस्ट के बाद ही एशेज हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन सिडनी में इंग्लैंड सम्मान बचाने की उम्मीद कर रहा था—जो एक और झटके में बदल गई।

स्टोक्स का वर्कलोड और बड़ा सवाल

इस एशेज सीरीज में स्टोक्स ने 100 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी की है, जो 2018 के बाद उनका दूसरा सबसे भारी वर्कलोड है। 34 वर्षीय स्टोक्स पहले भी घुटने, हैमस्ट्रिंग और कंधे की समस्याओं से जूझ चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इंग्लैंड टीम उन पर ऑलराउंडर और कप्तान दोनों भूमिकाओं का जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रही है।

रिकॉर्ड, कप्तानी और कड़वा मोड़

चोट से कुछ ही दिन पहले स्टोक्स ने कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में बॉब विलिस की बराबरी की थी। यह उनकी जुझारूपन का प्रमाण था, लेकिन लगातार हार और अव्यवस्था के बीच ऐसे रिकॉर्ड फीके पड़ते दिखे। प्रसिद्ध कमेंटेटर जोनाथन एग्न्यू ने हालात को सटीक शब्दों में समेटा यह दौरा स्टोक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने का सपना था, लेकिन अब इसके अंत की तस्वीर चोटिल कप्तान के मैदान छोड़ने से जुड़ती नजर आ रही है।