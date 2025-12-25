स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार खराब प्रदर्शन के बीच इंग्लैंड क्रिकेट में बड़ा बयान सामने आया है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) को सुझाव दिया है कि वह रवि शास्त्री को अगला हेड कोच बनाने पर गंभीरता से विचार करे।

एशेज में 0–3 से पिछड़ा इंग्लैंड

पांच मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड शुरुआती तीन टेस्ट हारकर 0–3 से पिछड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसके बाद कोचिंग सेटअप और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं।

पनेसर बोले— ऑस्ट्रेलिया को हराना जानते हैं शास्त्री

मोंटी पनेसर ने कहा कि रवि शास्त्री के पास ऑस्ट्रेलिया को हराने का अनुभव, मानसिक समझ और रणनीतिक कौशल है। उन्होंने कहा, 'यह सोचना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कौन जानता है। उनकी मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया जाए— यह रवि शास्त्री बखूबी जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इंग्लैंड का अगला हेड कोच होना चाहिए।'

ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक जीत शास्त्री की पहचान

रवि शास्त्री के कोच रहते हुए टीम इंडिया ने 2018–19 और 2020–21 में ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज़ में हराकर बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। यही रिकॉर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल कोचों में शामिल करता है।

मैकुलम के ‘बैज़बॉल’ पर उठे सवाल

ब्रेंडन मैकुलम की आक्रामक ‘बैज़बॉल’ रणनीति को शुरुआत में सराहना मिली थी, लेकिन हालिया नतीजों के बाद उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 की शुरुआत से इंग्लैंड ने 12 टेस्ट जीते हैं, जबकि 13 में हार का सामना किया है, जिससे निरंतरता की कमी साफ दिखती है।

अपने भविष्य पर मैकुलम भी असमंजस में

कोच के तौर पर अपने भविष्य को लेकर मैकुलम ने कहा कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता। यह मेरे ऊपर नहीं है। मैं बस अपना काम करता रहूंगा, गलतियों से सीखूंगा और सुधार की कोशिश करूंगा। बाकी सवाल किसी और से पूछे जाने चाहिए।' एशेज में जारी संघर्ष के बीच अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ECB भविष्य को लेकर क्या बड़ा फैसला लेता है।