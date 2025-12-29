मुंबई : डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग-स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को अपना स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यहां कोच के तौर पर यह मेरा पहला मौका है। झूलन गोस्वामी जैसी, जो इस खेल की महान खिलाड़ियों में से एक हैं और जिनके खिलाफ मैं क्रिकेट खेल चुकी हूं, उनके साथ काम करना एक शानदार मौका है।

क्रिस्टन ने कहा, 'यह एक शानदार कल्चर है कि उन्होंने इतने लंबे समय में एक विनिंग कल्चर डेवलप किया है, लेकिन एक परिवार की तरह और आप हर किसी को इसी बारे में बात करते हुए सुनते हैं, कि यह ग्रुप बहुत करीब है और यह एक परिवार है और आप इसी का हिस्सा बनना चाहते हैं।'

क्रिस्टन ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप कैंपेन में एक अहम खिलाड़ी थीं, उन्होंने इंग्लैंड में 2017 महिला वनडे वर्ल्ड कप में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी के तौर पर फिनिश किया था। उनका इंटरनेशनल करियर 1 टेस्ट, 30 वनडे और 18 T20I और WBBL में 45 T20 गेम्स का रहा जिसके बाद उन्होंने कोचिंग में जाने के लिए अपना प्लेइंग करियर खत्म कर दिया। क्रिस्टन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि एक कोच के तौर पर आने पर, आप बिल्कुल यही करना चाहते हैं, एक ऐसे माहौल में जाना जो सच में बहुत करीब हो, और एक ऐसी टीम जो जानती हो कि कैसे जीतना है।'

क्रिस्टन MI सेटअप में एक अनुभवी कोचिंग बैकग्राउंड लेकर आई हैं जिसमें हेड कोच लिसा कीथली, बॉलिंग कोच और मेंटर झूलन गोस्वामी, बैटिंग कोच देविका पलशिकार और फील्डिंग कोच निकोल बोल्टन शामिल हैं। उन्होंने WBBL में कोचिंग दी है, खासकर होबार्ट हरिकेंस के साथ इस साल खिताब जीता है, साथ ही द हंड्रेड में भी। क्रिस्टन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डेवलपमेंट लीड और क्रिकेट तस्मानिया में कम्युनिटी क्रिकेट मैनेजर साउथ के तौर पर काम करने के अलावा ऑस्ट्रेलिया महिला U19 टीम की हेड कोच के तौर पर भी काम किया है।

WPL 2026 9 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा और नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। दो बार की चैंपियन MI की कप्तानी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर कर रही हैं और वे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

