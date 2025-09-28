स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है, लेकिन मैदान पर भिड़ंत से पहले ही भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सुर्खियों में आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन पर सुपर-फोर मुकाबले के दौरान दर्शकों के प्रति 'अश्लील हावभाव' करने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में शिकायत दर्ज कराई है। अर्शदीप, जो इस वक्त भारत के सबसे सफल टी20आई गेंदबाज माने जाते हैं, अब विवादों के घेरे में हैं। फाइनल से पहले यह मसला दोनों देशों के बीच पहले से ही गरमाए माहौल को और भड़का रहा है।

PCB की शिकायत का आधार

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-पाक मैच के दौरान अर्शदीप का व्यवहार PCB को खटका। आरोप है कि उन्होंने दर्शकों की ओर अनुचित इशारे किए। PCB का कहना है कि इस हरकत ने क्रिकेट की छवि धूमिल की और यह आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी आधार पर बोर्ड ने आईसीसी से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

फाइनल से पहले दबाव बढ़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला फाइनल पहले से ही हाई-वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन अर्शदीप पर लगे आरोपों ने मैच का माहौल और तनावपूर्ण बना दिया है। भारतीय खेमे को उम्मीद है कि यह विवाद टीम के मनोबल पर असर नहीं डालेगा, वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसे अपनी बड़ी जीत मानकर देख रहा है।

अर्शदीप का रिकॉर्ड और अहमियत

अर्शदीप सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में गिने जाते हैं। पावरप्ले में विकेट निकालना और डेथ ओवरों में रन रोकना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सुपर-फोर मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अहम मौके पर विकेट लेकर भारत की जीत में योगदान दिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद उनकी लय को प्रभावित करेगा या वे एक बार फिर दबाव में शानदार प्रदर्शन करेंगे।

दूसरे खिलाड़ी भी विवादों में

गौर करने वाली बात यह है कि अर्शदीप अकेले खिलाड़ी नहीं हैं जिनका नाम विवादों में आया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर राजनीतिक टिप्पणी के लिए जुर्माना लगा, जबकि पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ को अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर दंडित किया गया। साहिबज़ादा फरहान को भी उनके जश्न मनाने के तरीके के लिए चेतावनी दी गई।