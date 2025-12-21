स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल हारने के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने कहा कि यह एक खराब दिन था। पाकिस्तान ने दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है।

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर मिन्हास की 172 रन की पारी की बदौलत भारत को 348 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और यह सिलसिला जारी रहा तथा टीम 26.2 ओवर में 156 ही रन बना पाई। आयुष म्हात्रे (2), आरोन जॉर्ज (16), वैभव सूर्यवंशी (26), विहान मल्होत्रा (7) और अभिज्ञान कुंडू (13) का बल्ला नहीं चला जो भारत की हार का बड़ा कारण भी बना।

आयुष म्हात्रे ने मैच के बाद कहा, 'फैसला साफ था, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। यह एक खराब दिन था। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, लाइन में थोड़ी गड़बड़ी थी। फील्डिंग में भी खराब दिन था, ऐसा होता है। प्लान सिंपल था, 50 ओवर तक बैटिंग करना। ऐसा होता है। लड़कों ने अच्छा खेला, खुशी है कि टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ पॉजिटिव बातें थीं, खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।'