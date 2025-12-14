Go to PunjabKesari.in

दुबई : भारत और पाकिस्तान U19 पुरुष एशिया कप के दौरान फिर आमने-सामने आए। लेकिन भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने रविवार को ICC अकादमी ग्राउंड में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में 'नो हैंडशेक' पॉलिसी का पालन करते हुए हाथ नहीं मिलाया।

टॉस के समय न तो भारत के कप्तान म्हात्रे और न ही पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पारंपरिक शिष्टाचार निभाने की पहल की। ​​पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाईं, उन्होंने बस अपने-अपने इंटरव्यू दिए और फिर अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। 

यह उस नो-हैंडशेक प्रोटोकॉल का सिलसिला जारी है जिसे भारतीय पुरुष टीम ने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 के दौरान शुरू किया था, जहां भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के तीनों मैचों में अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ नहीं मिलाया था और फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।बाद में ICC महिला वनडे विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 'नो हैंडशेक' पॉलिसी को बनाए रखा। 

मैच की बात करें तो यूसुफ ने टॉस जीता और बारिश के कारण 49 ओवर प्रति साइड कर दिए गए मैच में भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत फिलहाल 28 ओवर में 157/4 का स्कोर बनाया। आज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला जबकि आरून जॉर्ज ने अर्धशतक लगाया। 
 