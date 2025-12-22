स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में खेले गए U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। समीर मिन्हास की शानदार शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मिन्हास ने 113 गेंदों पर 172 रन की लाजवाब पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम दबाव में नजर आई और 156 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और अभिज्ञान कुंडू जैसे बल्लेबाज बड़े मुकाबले में प्रभाव नहीं छोड़ सके। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी तिकड़ी अली रजा (4/42), मोहम्मद सैयम (2/38) और अब्दुल सुभान (2/29) ने भारतीय शीर्ष क्रम को लगातार झटके दिए।

इस्लामाबाद में जोरदार स्वागत, जश्न का वीडियो वायरल

खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान की अंडर-19 टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां देर रात (करीब 2 बजे) भी भारी संख्या में प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया और फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद शहर में विजय परेड निकाली गई, जहां शहनाई और ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। इस भव्य जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

U 19 Asia Cup, national heroes arrived Islamabad from Dubai after beating India 🇵🇰👏❤️ pic.twitter.com/gZlbbLi9da — Abdul Majid Bhatti (@bhattimajid) December 22, 2025

कप्तानों के बयान

भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने हार के बाद कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में गेंदबाजी में निरंतरता की कमी भारी पड़ गई। वहीं पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टीम के सामूहिक प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि शुरुआती मैच में भारत से हार के बाद मैनेजमेंट से हुई बातचीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया और फाइनल में उसका असर दिखा।

मिन्हास बने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज

समीर मिन्हास को उनकी विस्फोटक पारी के लिए फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। यह पाकिस्तान का दूसरा U19 एशिया कप खिताब है, जिसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है।